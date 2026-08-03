Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Asya borsaları yeni haftaya yön bulmakta zorlanarak karışık bir seyirle başladı. Küresel gelişmeler ve bölgeden gelen ekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

JEOPOLİTİK TANSİYON GERİLEDİ AMA ETKİSİ SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin bir miktar hafiflemesi, piyasalardaki risk algısını düşürdü. Bu gelişme petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden olurken, küresel tahvil faizlerinin yüksek seyri risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ VE ÇİP HİSSELERİNDE BASKI

Çin’in yapay zeka ve çip üretimine yönelik adımları, yarı iletken sektöründe kârlılık ve büyüme endişelerini artırdı. Bu durum özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Güney Kore’de teknoloji devlerinde sert kayıplar görüldü. Yapay zeka bellek çipi üreticisi SK Hynix’in hisseleri yüzde 8, Samsung Electronics’in hisseleri ise yüzde 8,4 geriledi. Kospi endeksi günü yüzde 5,12 düşüşle tamamladı.

JAPONYA’DA PARA POLİTİKASI ENDİŞESİ

Japonya’da imalat sanayi PMI verisi 54,5 ile güçlü seyrini korusa da fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti. Bu durum, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını daha da sıkılaştırabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Öte yandan ABD ile Japonya’nın koordineli döviz müdahalesiyle yenin aşırı oynaklığına karşı adım atıldığı açıklandı.

ÇİN VERİLERİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Çin’de imalat sanayi PMI verisi 50,9 ile beklentilerin altında kaldı. Bu durum, ülke ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BÖLGE ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Asya genelinde endeksler farklı yönlerde hareket etti. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,73 düşüş kaydetti. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle işlem gördü.