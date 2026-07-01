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Kaynak: AA

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında sürem görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler piyasaları karışık konumda seyretiriyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir tutum ön plan çıkıyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep oldu.

Asya borsaları, bölgede açıklanan güçlü makroekonomik verilerle Güney Kore hariç pozitif gözlemlendi.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik veriler ışığında Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,8, Çin'de de haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 51,7 seviyesinde oldu.

Diğer taraftan Japonya'da 2. çeyrek Tankan Tüm Büyük Sanayi Sermaye Harcamaları yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Dolar/yen paritesi 162,8'le 40 yılın en düşük seviyelerinde konumlanırken, Japon politika yapıcıların döviz kuru piyasasına müdahale edebileceğine yönelik öngörüler gücünü korumayı sürdürüyor.

Petrol fiyatlarının son dönemlerde savaş öncesi seviyelere kadar gerilemesi de enerji ithalatçısı bir ülke olan Japonya için avantaj sağlıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 8.303 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 70.486 puandan kapanış gösterdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 4.104 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 76.960 puandan işlem kaydetti.

Hong Kong borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.