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Kaynak: AA

Asya borsalarında, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin hedef alınmasının ardından Orta Doğu’da artan gerilim, piyasaların yönünü aşağı çevirdi. ABD ile İran arasında 18 Haziran’da imzalanan mutabakat sonrası oluşan iyimser hava, son gelişmelerle tersine döndü.

YARI İLETKEN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Özellikle Güney Kore ve Japonya’da yarı iletken sektörüne yönelik değerleme endişeleri satışları derinleştirdi.

Samsung Electronics, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında faaliyet karını 89,4 trilyon won (yaklaşık 58,5 milyar dolar) olarak açıklamasına rağmen, hisselerinde yüzde 10’u aşan değer kaybı yaşandı. Yapay zeka yatırımlarının mevcut değerlemeleri destekleyip destekleyemeyeceğine yönelik soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya itti.

JAPONYA VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Japonya’da açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında azaldı.

Bu veri, harcamalardaki yavaşlamanın sınırlı olduğuna işaret ederken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentilerini güçlendirdi.

BÖLGE ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında öne çıkan kapanış ve işlem seviyeleri şöyle:

Güney Kore Kospi: Yüzde 4,91 düşüşle 7.656 puan

Japonya Nikkei 225: Yüzde 2,04 kayıpla 68.315 puan

Çin Şanghay bileşik: Yüzde 1,27 düşüşle 3.990 puan

Hong Kong Hang Seng: Yüzde 0,63 kayıpla 23.406 puan

Hindistan Sensex: Yüzde 0,41 artışla 78.598 puan

Asya piyasalarında Hindistan pozitif ayrışırken, diğer bölge borsalarında satış ağırlıklı seyir dikkat çekti.