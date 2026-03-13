Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin sürmesi, İran'ın enerji arzını daha fazla kısıtlayabileceği endişelerini artırıyor. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken borsalarda satış baskısını güçlendiriyor.ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimde çözüm umutlarının zayıflaması, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor.Yatırımcılar çatışmanın olası süresini yeniden değerlendirirken riskten kaçınma eğilimi belirginleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme adımı bile fiyatlardaki yükselişi ve endişeleri frenleyemedi. Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de devam ederken, teknoloji hisselerindeki sınırlı primler endeks düşüşlerinin derinleşmesini bir ölçüde engelliyor.

GÜNEY KORE'DEN YENİ ENERJİ ÖNLEMLERİ



Orta Doğu petrolüne büyük ölçüde bağımlı Asya ülkelerinde ekonomik aksamaları önlemek amacıyla hükümetler tedbirlerini artırıyor.Bölgede petrokimya sektörüne yönelik kısıtlamalar gündemin üst sıralarında yer alırken, Güney Kore'nin nafta ihracatını sınırladığına dair haberler piyasaların yönünü etkiledi.Güney Kore hükümeti bugün yaptığı açıklamada, küresel yakıt fiyatlarındaki artışın elektrik maliyetlerini yükseltmesi halinde savunmasız haneleri desteklemek için ek enerji yardımları sağlamayı değerlendirdiğini bildirdi.

Açıklamada, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve LNG tedarikinde aksamalar yaşanması durumunda nükleer ve kömür kaynaklı enerji üretiminin artırılacağı ifade edildi.Ülkenin İklim ve Enerji Bakanlığı da LNG bağımlılığını azaltmak için bakımda olan nükleer reaktörlerin yeniden devreye alınma sürecini hızlandıracağını duyurdu.

JAPONYA MALİYE BAKANI KATAYAMA'DAN MÜDAHALE MESAJI



Japonya'da enerji tedarik endişelerinin yanı sıra Orta Doğu geriliminin kur üzerindeki etkisi yakından izleniyor.Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bugün yaptığı açıklamada, döviz ve finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Katayama, petrol fiyatlarındaki ani yükselişlerin kur oynaklığını tetiklediğini belirterek, "Hükümet, döviz hareketlerinin halkın geçim kaynakları üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak her an müdahaleye hazırdır" dedi.

Bu açıklamaların ardından dolar/yen paritesi üç günlük yükselişin ardından yatay seyre geçerek 159,7'den 159,3 seviyesine geriledi.Kurumsal tarafta Japon otomobil devi Honda Motor'un elektrikli araç birimindeki yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle yıllık zarar öngörmesi sonrası hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti ve bu gelişme Japonya piyasalarını olumsuz etkileyen unsurlar arasında öne çıktı.

Bu gelişmeler ışığında Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.487,2 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 53.693 puandan günü kapattı.Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 kayıpla 4.087 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.450 puandan işlem görüyor.Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 75.180 puan seviyesinde bulunuyor.