Kore Yarımadası ve küresel diplomasi koridorları, Güney Kore istihbarat birimlerinin Pekin ve Pyongyang hattındaki hareketliliği deşifre etmesiyle hareketlendi. Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı askeri ve diplomatik verilere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mayıs ayının son günlerinde ya da haziran ayının hemen başında Kuzey Kore topraklarına ayak basması bekleniyor. Seul yönetiminden üst düzey yetkililer, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçtiğimiz ay Pyongyang'a yaptığı çıkarma ile Şi Cinping'in yakın koruma ve özel protokol ekiplerinin son dönemde yürüttüğü temasların, bu tarihi zirvenin altyapısını hazırlamaya yönelik somut adımlar olduğunu savunuyor.

Bu stratejik hamlenin arka planında ise bölgesel bir hakemlik rolü yatıyor. Bir başka yetkili de Çin liderinin, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleri için arabuluculuk önerisinde bulunabileceği iddiasını dile getirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Çinli mevkidaşından arabuluculuk için yardım talep ettiğini aktaran yetkili, Şi'nin de bu isteğe olumlu yanıt verdiğini ileri sürdü.

Pekin yönetiminin sergilediği bu proaktif tutum ve henüz resmi olarak doğrulamadığı gizli ziyaret takvimi, küresel liderlerin Çin topraklarında gerçekleştirdiği peş peşe diplomasi trafiğinin hemen ardından gelmesiyle de uluslararası analistlerin dikkatini çekiyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise hemen ardından 19-20 Mayıs tarihlerinde Pekin'de Çin lideriyle kritik zirveler gerçekleştirmişti. Trump bu temaslarda Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiği konusunda Pekin ile ortak bir mutabakata varırken, Rus lider Putin ise Çin ile imzaladığı ortak deklarasyonda Pyongyang yönetimine yönelik uygulanan uluslararası diplomatik izolasyon ve tek taraflı ekonomik yaptırımlara kesin bir dille karşı olduklarını beyan etmişti.