

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜSEM), 2025 yılı boyunca yürüttüğü eğitim faaliyetleri, kamu-özel sektör iş birlikleri ve uluslararası açılımlarıyla şehir ve bölge ölçeğinde kurumsal etkisini güçlendirdi. ASÜSEM, 2026 ve sonrasına yönelik stratejik hedefleriyle Aksaray’ın eğitim vizyonuna yön vermeyi amaçlıyor.

Aksaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜSEM), yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çok yönlü çalışmalarla dikkat çekiyor. 2025 yılı boyunca düzenlenen eğitimler, kurslar ve iş birlikleri sayesinde üniversite–şehir–sanayi entegrasyonuna önemli katkılar sunan ASÜSEM, şehir ve bölge için güçlü bir eğitim markası olma hedefiyle yoluna devam ediyor.

“YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

ASÜSEM’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Dr. Celal Karaca, merkezin vizyonunu; yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, toplumsal bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve kurumların değişen ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmek olarak tanımladı.

Dr. Karaca, “2025 yılında çok sayıda eğitim ve kurs düzenledik. ASÜ personeli ve öğrencilerinin yanı sıra şehrimizin farklı kesimlerinden vatandaşlarımız ASÜSEM’in faaliyetlerinden yararlandı. Üniversitemizin eğitim kalitesi ve kurumsal kapasitesini destekleyecek programları hayata geçirdik. Kamu ve özel sektörle iş birliklerini güçlendirdik. Yerelde elde ettiğimiz deneyimi ulusal ve uluslararası alana taşıdık” dedi.

ÜNİVERSİTE İÇİNDE EĞİTİCİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

ASÜSEM tarafından Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi akademisyenlerine yönelik öğretim ilke ve yöntemleri, öğretim tasarımı, eğitimde teknoloji kullanımı, sınıf yönetimi ve ölçme-değerlendirme gibi başlıklarda yüz yüze eğitimler düzenlendi.

Ayrıca çevrim içi eğitici eğitimleri de planlanarak, hazırlanan video içerikler Aksaray Üniversitesi uzaktan eğitim platformu üzerinden asenkron olarak akademik ve idari personele sunuldu.

50’NİN ÜZERİNDE KURS, BİNLERCE KATILIMCI

2025 yılı boyunca ASÜSEM tarafından kişisel gelişimden mesleki uzmanlığa kadar geniş bir yelpazede 50’nin üzerinde kurs ve eğitim programı hayata geçirildi. Yapay zekâ araçlarının kullanımı, PLC eğitimleri, yabancı dil kursları, fotoğrafçılık, sağlıklı yaşam, pilates, öğrenci koçluğu, yüzme, bağlama, ney ve senaryo yazarlığı gibi birçok alanda düzenlenen kurslar, katılımcıların kişisel ve mesleki yeterliliklerine katkı sağladı.

Bu eğitimlerle Aksaray ve bölgenin nitelikli insan kaynağına doğrudan katkı sunuldu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

ASÜSEM, Aksaray Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Aksaray İl Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile iş birliği gerçekleştirdi. İŞKUR iş birliğiyle yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında özel sektöre istihdam odaklı nitelikli personel kazandırıldı.

Aksaray Belediyesi ile yapılan protokoller sayesinde çok sayıda eğitim ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. Ahiler Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler düzenlendi. Ayrıca sahada görev yapan mühendisler için sertifika programları hayata geçirildi.

ASÜSEM ULUSLARARASI ALANA AÇILDI

ASÜSEM, üniversite ve şehir genelinde düzenlenen etkinliklerde aktif rol alırken, uluslararası alanda da önemli bir adım attı. Kazakistan’daki Margulan Üniversitesi akademisyenlerine yönelik “Eğitimde Yapay Zekâ, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanımı” konularında İngilizce eğitici eğitimleri düzenlendi.

Bu kapsamda Margulan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yerzhan Amirbekuly ile ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş arasında üniversiteler arası iş birliğini güçlendiren mutabakat zaptı imzalandı.

2026: “KURUMSAL GELİŞİM VE STRATEJİK AÇILIM YILI”

2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaşan Dr. Celal Karaca, yeni dönemi “Kurumsal Gelişim ve Stratejik Açılım Yılı” olarak planladıklarını belirtti. Şehirle ve sanayiyle daha yakın iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini ifade eden Karaca, ASÜSEM’in Aksaray Üniversitesi’nin bilgi birikimini şehirle buluşturan önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

Bireysel gelişimin yanı sıra bölgesel eğitime de güçlü katkılar sunan ASÜSEM, üniversite–toplum iş birliğinin başarılı bir örneği olarak Aksaray ve çevresinde kalıcı bir değer üretmeye devam etmeyi hedefliyor.