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Kaynak: İHA

Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii bahçesine cuma namazı çıkışı akın eden vatandaşlar, aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kalabalık nedeniyle kuyruk cami çevresinde metrelerce uzadı.

Görevliler, vatandaşların düzenli şekilde aşure alabilmesi için alanda çalışma yürütürken, vatandaşlar ise Muharrem Ayı’nın bereketini paylaştı.