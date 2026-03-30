Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi’nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Ordan Bi Şeyler” tiyatro gösterisi, yoğun katılım ve büyük beğeniyle gerçekleşti. Programda sahnelenen skeçler izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

YOĞUN KATILIM, YÜKSEK İLGİ

Aksaray Üniversitesi’nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tiyatro gösterisi, üniversite camiasından geniş katılımla gerçekleştirildi. ASÜ Konferans Salonu’nda sahnelenen etkinlik, hem akademik kadro hem de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Alperen Sazlı’nın üstlendiği, rejisini ise Taha Mehmet’in yaptığı gösteride; Fatih Yaylacı, Bahar Çınar, Kerem Gürsoy, İrem Çıray, Hakan Yiğittürk, Zeynep Güven, Safa Yuvayapan, Doğan Tekin ve Kadir Andaç performans sergiledi.

SAHNE PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Programın sunuculuğunu Alperen Sönmez üstlenirken, iki ayrı seansta toplam beş farklı skeç izleyiciyle buluştu. Güncel konuların mizahi bir dille ele alındığı gösteriler, yer yer doğaçlama unsurlarla zenginleştirildi.

Oyuncuların sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu güçlü iletişim, salonda kahkaha dolu anların yaşanmasını sağladı. Gösteri boyunca izleyicilerin yoğun alkışı dikkat çekti.

PROTOKOL DE KATILDI

Etkinliğe ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak’ın yanı sıra dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE FİNAL

Gösterinin sonunda sahneye çıkan “Ordan Bi Şeyler” ekibi, izleyicileri selamlayarak teşekkür etti. Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse tarafından oyunculara çiçek takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

ASÜ’nün 20. yıl etkinlikleri kapsamında benzer kültürel ve sanatsal programların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.