Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi’nin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğrenciler arasından kura ile belirlenen 20 öğrenci, Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen özel etkinliğe katıldı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın da eşlik ettiği programda öğrenciler hem kayak yaptı hem de üniversitenin 20. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

AKADEMİK BAŞARIYA SOSYAL ÖDÜL

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 20. kuruluş yılı etkinliklerini yalnızca tören ve programlarla değil, öğrencileri merkeze alan sosyal organizasyonlarla da taçlandırıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğrenciler arasında Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura sonucunda belirlenen 20 öğrenci, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde iki gün süren etkinliğe katıldı.

Yoğun akademik çalışmaların ardından gerçekleştirilen organizasyon, öğrencilere hem moral hem de motivasyon kaynağı oldu.

REKTÖR ARIBAŞ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Etkinliğin ilk gününde ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da öğrencilerle birlikte Erciyes’e gitti. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Rifat Demir’den temel kayak eğitimi alan öğrenciler, daha sonra Rektör Arıbaş ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Arıbaş, üniversite yönetimi olarak öğrenci odaklı projelere önem verdiklerini vurguladı.

“20. YIL ETKİNLİKLERİ TÜM YIL SÜRECEK”

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli öğrencilerimizle burada bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te öğrencilerimizin doya doya eğlenmesi ve motivasyonlarının artması en büyük dileğimiz. Üniversitemizin 20. kuruluş yılı etkinlikleri yıl boyunca devam edecektir.”

Rektör Arıbaş ayrıca organizasyonda emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş’a ve kayak eğitimini veren Öğr. Gör. Rifat Demir’e teşekkür etti.

İKİNCİ GÜN BUZ PATENİ HEYECANI

Etkinliğin ikinci gününde öğrenciler buz pateni yaparak kış sporlarının farklı bir deneyimini yaşadı. Program, Türk bayraklarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL DAYANIŞMA VURGUSU

ASÜ’nün 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, üniversitenin yalnızca akademik başarıyı değil, sosyal gelişimi ve öğrenci motivasyonunu da önceleyen bir vizyon ortaya koydu.

Yıl boyunca devam edecek etkinliklerin, üniversite camiasında birlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi bekleniyor.