Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan milli takım, Türkiye Açık Taekwondo G2 Turnuvası Para Poomsae kategorisinde 12 ülke arasında şampiyon oldu. Başarılı sporcular, Rusya’yı geride bırakarak elde ettikleri derecelerle hem üniversitelerini hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜK BAŞARI

Türkiye Açık Taekwondo G2 Turnuvası’nda Para Poomsae kategorisinde mücadele eden Aksaray Üniversitesi öğrencileri, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

Milli Takım kadrosunda yer alan ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri İbrahim Enes Arık, Enes Utku Koçak ve İsmail Eren Arık, 12 ülkenin katıldığı organizasyonda üstün performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Zorlu rakiplerin yer aldığı turnuvada dikkat çeken performans ortaya koyan ASÜ’lü sporcular, teknik becerileri ve disiplinli çalışmalarıyla öne çıktı.

Finalde Rusya’yı geride bırakan takım, elde ettiği sonuçla takım halinde birinciliği Türkiye’ye kazandırdı.

“GURUR KAYNAĞI” AÇIKLAMASI

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, sporcuları tebrik ederek başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arıbaş, “Üniversitemiz öğrencilerinin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızı ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN VE EMEK VURGUSU

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş da öğrencileri tebrik ederek, disiplinli çalışmaların karşılığının alındığını vurguladı.

Erbaş, “Başarının tesadüf olmadığını defalarca gösterdiler. Hem bireysel hem de takım olarak örnek bir performans ortaya koydular” dedi.

GELECEĞE DAİR BEKLENTİ

ASÜ’lü sporcuların elde ettiği bu uluslararası şampiyonluğun, hem üniversite sporuna hem de Türkiye’nin spor alanındaki başarısına katkı sağlaması bekleniyor. Başarıların önümüzdeki turnuvalarda da devam etmesi hedefleniyor.