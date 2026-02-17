

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ankara’da düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonasında takım halinde parapoomsae kategorisinde birinciliği elde etti. Şampiyon sporcular, kazandıkları dereceyle mart ayında yapılacak uluslararası organizasyonda milli takımı temsil etme hakkı kazanırken, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

GURUR TABLOSU

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, sporda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Spor Yöneticiliği 2. sınıf öğrencisi Enes Utku Koçak, Antrenörlük 2. sınıf öğrencisi İsmail Eren Arık ve Antrenörlük 1. sınıf öğrencisi İbrahim Enes Arık, Ankara’da gerçekleştirilen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen derece yalnızca bir şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Başarılı sporcular, bu sonuçla birlikte mart ayında yapılacak uluslararası şampiyonada milli formayla mücadele etme hakkı kazandı.

BAŞARIDA EKİP RUHU

Takımın antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından Mesut İrge üstlenirken, yardımcı antrenörlük görevlerini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri Esma Sultan Aral, Emine Sultan Aral ve Antrenörlük 1. sınıf öğrencisi Kübra Tuğ yürüttü. Ortaya çıkan tablo, üniversitede sürdürülen planlı ve disiplinli çalışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, elde edilen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu başarıya ulaşan öğrencilerimizi ve onların başarısında büyük emeği bulunan antrenörlerimizi tebrik ediyor, mart ayında milli takımı temsilen yarışacakları şampiyonada kendilerine üstün başarılar diliyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a şükranlarımı sunuyorum.”

REKTÖR ARIBAŞ: GURUR DUYUYORUZ

Şampiyon sporcular, Dekan Erbaş ve antrenör Mesut İrge ile birlikte ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmada sporcuların anneleri de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Arıbaş, üniversite yönetimi olarak spora ve sporcuya verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

“Dereceye giren sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi turnuvalarda çok önemli başarılara imza atıyor. Aksaray Üniversitesi yönetimi olarak desteğimiz her zaman sürecek. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

ANLAMLI HEDİYELER

Ziyaretin sonunda sporcular, Rektör Arıbaş’a tekvando kıyafeti hediye etti. Takım antrenörü Mesut İrge ise “Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir” adlı kitabını takdim etti. Samimi atmosferde geçen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Elde edilen bu şampiyonluk, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin hem ulusal hem de uluslararası alanda iddiasını güçlendirirken, mart ayında milli forma altında çıkılacak müsabakalar şimdiden merakla beklenmeye başladı.