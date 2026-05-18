Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan LAPLACIAN Takımı, TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. “Konum Odaklı Sürü İHA” projesiyle yarışan ekip, Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşamasında 74 takım arasında 90,33 puan alarak 5’inci sırada yer aldı. Genç mühendis adaylarının elde ettiği sonuç, üniversitede otonom sistemler ve sürü İHA teknolojileri alanında yürütülen çalışmaların dikkat çekici bir göstergesi oldu.

AKADEMİK BİLGİ SAHAYA TAŞINDI

Aksaray Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri Mustafa Üstüner ve Mustafa Kürşat Çabuk’un yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi İbrahim Umut Doruk ile Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Burak Sağlam’dan oluşan LAPLACIAN Takımı, yarışmaya ilk kez katılmasına rağmen üst sıralarda yer almayı başardı.

Takım kaptanlığını üstlenen Mustafa Üstüner liderliğinde hazırlanan proje, özellikle sürü halinde hareket eden insansız hava araçlarının koordinasyonuna yönelik geliştirilmiş konum tabanlı sistemleriyle öne çıktı.

Takım çalışmalarını, Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu danışmanlığında sürdürüyor.

“BU SONUÇ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

ÖTR aşamasında elde edilen başarıya ilişkin açıklamada bulunan takım kaptanı Mustafa Üstüner, yarışmanın kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Üstüner, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni kurulan LAPLACIAN Takımı olarak ilk yarışma deneyimimizde bu dereceyi elde etmek bizim için çok değerli oldu. Süreç boyunca hem teknik anlamda önemli kazanımlar elde ettik hem de geliştirdiğimiz yaklaşımın yarışma kriterleriyle uyumlu olduğunu gördük.”

Takım arkadaşlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Üstüner, Kritik Tasarım Raporu (KTR) sürecinde iş yükünün artacağını belirterek yeni ekip arkadaşlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

YENİ ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

LAPLACIAN Takımı, özellikle yazılım, elektronik, mekanik tasarım, görüntü işleme ve kontrol sistemleri alanlarında çalışmak isteyen öğrencileri ekibe davet etti.

Takım kaptanı Mustafa Üstüner, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Donanım entegrasyonu, saha testleri, uçuş güvenliği ve görev doğrulama gibi başlıklarda daha yoğun bir çalışma sürecine giriyoruz. Bu nedenle farklı yetkinliklere sahip arkadaşlarımızın takıma katılması bizim için çok önemli.”

“ASÜ’DE TEKNİK BİR ÇEKİRDEK OLUŞUYOR”

Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu ise başarının yalnızca yarışma derecesiyle değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakırcıoğlu, üniversitede sürü İHA ve otonom sistemler alanında teknik bir araştırma kültürünün oluşmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için en önemli kazanım, Aksaray Üniversitesi’nde bu alanda çalışabilecek öğrenci ve araştırma çekirdeğinin oluşmasıdır. Öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları sayesinde önemli bir ivme yakalandı.”

TÜBİTAK PROJESİ İLHAM OLDU

LAPLACIAN Takımı’nın çalışmalarında, Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu yürütücülüğünde sürdürülen TÜBİTAK 1002 projesinden elde edilen akademik birikim etkili oldu.

“Konum Tabanlı Drone Sürü Davranışının Kapalı ve Engelli Ortamlarda Deneysel İncelenmesi” başlıklı proje kapsamında geliştirilen dağıtık sürü mimarisi, yön farkındalıklı çarpışma önleme stratejileri ve yörünge planlama sistemleri, TEKNOFEST hazırlık sürecinde önemli bir altyapı oluşturdu.

HEDEF: GÜÇLÜ EKİP, GÜÇLÜ SİSTEM

Ön Değerlendirme Sunumu’nu da başarıyla tamamlayan takım, Kritik Tasarım Raporu aşamasına geçmeye hak kazandı. Simülasyon çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekip, şimdi fiziksel sistem entegrasyonu ve saha testlerine hazırlanıyor.

LAPLACIAN Takımı, önümüzdeki süreçte farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımıyla daha geniş bir yapı kurmayı ve robotik ile otonom sistemler alanında üretim odaklı sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.