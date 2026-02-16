

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi akademisyenleri, TÜBİTAK 1507 programı kapsamında destek almaya hak kazanan STRIKE V2 projesiyle saldırı yön tespiti yapabilen yeni nesil dağıtık taktik sensör modülleri geliştirmeyi hedefliyor. NATO DIANA’da ödül alan prototipin devamı niteliğindeki proje, ODTÜ ve teknoloji firmaları iş birliğiyle yürütülecek.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), stratejik teknoloji alanlarında yürüttüğü çalışmalarla ulusal Ar-Ge ekosistemindeki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK’ın KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507) kapsamında kabul edilen STRIKE V2 projesi, sahaya dönük yüksek kabiliyetli sensör sistemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

NATO’DA ÖDÜL ALAN PROTOTİP YENİ AŞAMAYA GEÇİYOR

ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Veli Bakırcıoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği projede, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Çabuk da araştırma ekibinde yer alıyor.

“STRIKE V2: Saldırı Yön Tespiti İçin Yeni Nesil Dağıtık Taktik Sensör Modülünün Geliştirilmesi” başlıklı çalışma, daha önce NATO DIANA platformunda ödül alan STRIKE prototipinin yeteneklerini ileri seviyeye taşımayı hedefleyen yeni faz olarak tanımlanıyor.

ODTÜ VE TEKNOKENT İŞ BİRLİĞİ

Proje; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROMER) ortaklığında, ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren Skytech Robotik Teknolojileri A.Ş. ile birlikte yürütülecek.

Yeni fazda;

sistemin daha modüler hale getirilmesi,

zorlu saha koşullarına uyum kabiliyetinin artırılması,

ürünün sistem seviyesinde olgunlaştırılması

temel hedefler arasında yer alıyor.

Geliştirilecek çıktılarla birlikte uygulama sahalarının ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, entegrasyon ve operasyonel verimlilik gereksinimlerine cevap verilmesi planlanıyor.

ÜNİVERSİTE–SANAYİ ENTEGRASYONU GÜÇLENİYOR

STRIKE V2 yalnızca teknik bir Ar-Ge faaliyeti değil; aynı zamanda üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasını hızlandıran stratejik bir model niteliği taşıyor. Proje sayesinde akademik birikimin ticarileşme potansiyeli artarken, uygulama odaklı araştırma kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunulması bekleniyor.

Bu tür iş birlikleri, nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve genç araştırmacıların gerçek saha problemleriyle çalışabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE ÖRTÜŞÜYOR

STRIKE V2’nin hedefleri, 12. Kalkınma Planı ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında belirlenen yüksek katma değerli ve stratejik üretim vizyonuyla paralellik gösteriyor. Yerli ve özgün çözümlerin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak.

ASÜ’NÜN AR-GE VİZYONU SÜRÜYOR

Aksaray Üniversitesi yönetimi, stratejik teknoloji başlıklarında geliştirilen projelerle hem akademik üretkenliği artırmayı hem de sanayi ile kurulan bağları daha ileri noktaya taşımayı hedefliyor. STRIKE V2’nin başarıyla tamamlanması halinde, üniversitenin uygulamalı araştırma kapasitesine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.