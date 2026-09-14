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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Aksaray'a gelen öğrencileri otogarda karşılayarak üniversite servisleriyle kaldıkları yurtlara ulaştırıyor. Öğrencilerin şehre ve üniversite hayatına kolay uyum sağlamasını amaçlayan uygulama, hem yeni öğrencilerden hem de ailelerden takdir topluyor.

ASÜ'DEN ÖĞRENCİLERE GÜVEN VEREN KARŞILAMA HİZMETİ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), yeni eğitim-öğretim yılına öğrenci odaklı uygulamalarıyla başladı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen karşılama programı kapsamında, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için Aksaray'a gelen öğrenciler, Aksaray Otogarı'nda karşılanarak üniversiteye ait servis araçlarıyla kaldıkları yurtlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Özellikle Aksaray'a ilk kez gelen öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamaması amacıyla hayata geçirilen uygulama, öğrencilerin yeni şehirlerine güvenle adım atmalarını sağlıyor.

Hafta içi ve hafta sonu sürdürülen hizmet sayesinde, otogara ulaşan öğrenciler daha ilk andan itibaren üniversite personelinin rehberliğiyle karşılaşıyor.

OTOGARDA KURULAN STANTLAR REHBERLİK MERKEZİ GİBİ ÇALIŞIYOR

ASÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ekipleri, otogar içerisinde oluşturdukları karşılama stantlarında öğrencilerle birebir iletişim kuruyor.

Personel, öğrencilerin hangi yurtta kalacağını belirledikten sonra uygun servis araçlarına yönlendirme yaparak güvenli şekilde yurtlarına ulaşmalarını sağlıyor.

Karşılama noktaları yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Öğrenciler aynı zamanda;

Üniversite kampüsü,

Fakülte ve bölüm yerleşimleri,

Şehir içi ulaşım,

Sosyal yaşam,

Resmi işlemler ve

Aksaray'daki günlük yaşam hakkında da bilgi alma fırsatı buluyor.

Bu yönüyle uygulama, yeni öğrencilerin şehre adaptasyon sürecini kolaylaştıran önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor.

"İLK ANDAN İTİBAREN KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMESİNLER"

Hafta sonu gerçekleştirilen öğrenci karşılama programına ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak da katıldı.

Otogarda öğrencilerle tek tek sohbet eden Çakmak, onların talep ve önerilerini dinleyerek üniversitenin öğrenci merkezli yaklaşımına dikkat çekti.

Uygulamanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizi otogarda karşılayarak yurtlarına bırakıyoruz. Öğrencilerimize şehrimize hoş geldiniz diyor, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz. Onların Aksaray'a geldikleri ilk andan itibaren kendilerini yalnız hissetmemeleri ve üniversitemizin bir parçası olduklarını bilmeleri bizim için önemli."

Çakmak ayrıca, bu hizmetin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş'a teşekkür ederek, öğrencilerin her aşamada desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

REKTÖR ALPAY ARIBAŞ'IN ÖĞRENCİ ODAKLI VİZYONU

Aksaray Üniversitesi'nin son yıllarda öğrenci memnuniyetini artırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirdiği bilinirken, otogardan yurtlara servis uygulaması da bu anlayışın önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin Aksaray'a adım attıkları ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini ve üniversiteyle güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyor.

Karşılama hizmeti sayesinde özellikle şehir dışından gelen öğrenciler, yabancılık hissi yaşamadan yurtlarına ulaşabiliyor.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Karşılama hizmetinden yararlanan öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle Aksaray'a ilk kez gelen öğrenciler, otogarda karşılanmanın büyük bir kolaylık sağladığını belirterek üniversite personelinin samimi yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler, servis hizmetinin hem zaman kazandırdığını hem de yeni bir şehre gelirken yaşanabilecek stres ve belirsizliği önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Birçok öğrenci, üniversite yönetiminin gösterdiği ilginin kendilerine güven verdiğini vurgulayarak Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş'a ve ASÜ personeline teşekkürlerini iletti.

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR UYUMUNA GÜÇLÜ KATKI

Aksaray Üniversitesi'nin otogarda başlattığı karşılama organizasyonu, yalnızca bir ulaşım hizmeti olmanın ötesinde öğrencilerin üniversite ve şehir yaşamına uyum sürecini destekleyen kapsamlı bir sosyal sorumluluk çalışması olarak dikkat çekiyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde sürdürülen bu uygulama sayesinde yüzlerce öğrencinin güvenli ve konforlu şekilde yurtlarına ulaşması sağlanırken, Aksaray Üniversitesi de öğrencilerine ilk günden itibaren "yalnız değilsiniz" mesajını vererek misafirperverliğini ortaya koyuyor.