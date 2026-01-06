Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), yapay zekâ alanındaki yenilikçi çalışmalara ev sahipliği yaparak teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “AI Tabanlı Özgün ve Gelişmiş Proje Sergisi”, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma ve deneyimleme imkânı sundu.

Serginin açılışına ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışın ardından stantları tek tek ziyaret eden Rektör Arıbaş, projeleri geliştiren öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Katılımcılar, sergilenen çalışmaların üniversitenin teknoloji ve inovasyon vizyonunu açık şekilde yansıttığını ifade etti.

Etkinlik, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Avuçlu’nun danışmanlığında, 4. sınıf öğrencilerinin yoğun ve titiz çalışmalarıyla hayata geçirildi. Sergide; yapay zekâ destekli sağlık teknolojileri, tarım uygulamaları, otonom sistemler ve günlük yaşamı kolaylaştıran otomatik çay demleme sistemi gibi geniş bir yelpazede projeler yer aldı. Toplam 24 özgün proje, hem teknik derinliği hem de yaratıcı yaklaşımıyla ziyaretçilerden tam not aldı. Projeler, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme becerilerini somut biçimde ortaya koydu.

“YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Sergideki projeleri yakından inceleyen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, projelerini sunan öğrencileri tebrik ederek üniversite olarak yenilikçi ve uygulamalı çalışmalara her zaman destek verdiklerini vurguladı. Yapay zekâ tabanlı projeler geliştiren öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Rektör Arıbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapay zekâ uygulamalarına hâkim olmak günümüz dünyasında artık bir zorunluluktur. Dünya ülkeleri bilim ve teknolojide büyük bir rekabet içindedir. Biz de bu yarışta yer almak zorundayız. Bu kapsamda başarılı çalışmalara imza atan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

“ÖĞRENCİLER MEZUNİYET ÖNCESİ İŞ DÜNYASINA HAZIRLANIYOR”

Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Avuçlu da yapay zekânın günümüzdeki stratejik önemine dikkat çekti. Öğrencilerle birlikte gerçek hayattaki problemlere çözüm üreten projeler geliştirdiklerini ifade eden Avuçlu, “Bu çalışmalar, mezuniyet öncesinde öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlayan, sektörde yürütülen projelerle aynı mantıkta tasarlanmış ileri düzey uygulamalardır” dedi.

ASÜ’de düzenlenen bu sergi, üniversitenin yapay zekâ ve ileri teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini bir kez daha gözler önüne sererken, öğrencilerin ortaya koyduğu projeler gelecek adına umut verdi.