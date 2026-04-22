Aksaray Üniversitesi Tarf Topluluğu tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Savunma ve Uzay” konferansında, savunma sanayii, uzay teknolojileri ve milli teknoloji hamlesi çok yönlü şekilde ele alındı. Programa protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA STRATEJİK TEKNOLOJİ VURGUSU

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tarf Topluluğu tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Savunma ve Uzay” konferansı, savunma sanayii ve uzay teknolojilerindeki gelişmelerin ele alındığı kapsamlı bir programa sahne oldu. İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Programa Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, Aksaray Belediyesi Başkanvekili Yakup Kadri Perek, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, il müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Tarf Düşünce Enstitüsü’nün tanıtım filmiyle başladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜYEN KAPASİTE

Konferansın ilk konuşmacısı EHSİM Kurumsal Yönetim Direktörü İbrahim Uslu oldu. “Türkiye Yüzyılı’nda Elektronik Harp Sistemleri” başlıklı sunumunda sektörün gelişimine dikkat çeken Uslu, Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Uslu, sektördeki yapıya ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 500’e ulaştı, bunlardan yalnızca 74’ü kamuya ait veya kamu ortaklı.”

Ayrıca sektörde yaklaşık 90 bin kişinin istihdam edildiğini, proje hacminin 100 milyar doları aştığını ve ihracatın 10 milyar dolar seviyesini geçtiğini belirtti.

“TÜRKİYE 185 ÜLKEDE ÜRÜN KULLANIYOR”

Uslu, Türkiye’nin savunma ürünlerinin küresel ölçekte kullanımına da dikkat çekerek:

“Türkiye’nin savunma ürünleri 5 kıtada ve 185 ülkede kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.

KAAN savaş uçağı projesine de değinen Uslu, projede 768 farklı şirketin yer aldığını ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ana yüklenici olduğunu aktardı.

UZAY VE HABERLEŞMEDE MİLLİ HAMLE

ULAK Haberleşme Pazarlama ve Planlama Direktörü Aydın Zaim ise “Uydu Sistemleri Milli Teknoloji Hamlesi” başlıklı sunumunda Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini anlattı.

Zaim, Türksat 6A projesine ilişkin olarak:

“Projenin yüzde 80’den fazlası yerli imkânlarla gerçekleştirildi.” dedi.

Türkiye’nin uydu üretebilen sınırlı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Zaim, haberleşme altyapısının kriz dönemlerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

BİLİMSEL MİRAS VE GENÇLİK VURGUSU

Tarf Düşünce Enstitüsü Direktörü Adnan Çelik, Türkiye’nin bilimsel birikimine dikkat çekerek gençlere çağrıda bulundu:

“Köklerimizde çok güçlü bir bilimsel miras var. Önemli olan bunu hatırlamak ve geleceğe taşımak.”

Çelik ayrıca gençlerin hedef belirleme, disiplinli çalışma ve değer odaklı yaşam konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

17 ÜNİVERSİTEDE YAPILANMA

Tarf Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise enstitünün Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kurulduğunu belirtti. Yıldız, enstitünün akademik yapılanmasına ilişkin olarak:

“Şu ana kadar 17 üniversitede yapılanma tamamlandı.” bilgisini paylaştı.

Yıldız, teknoloji ekiplerinin yapay zekâ, otomasyon ve mobil uygulamalar üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve öğrencilere proje desteği sağlanacağını ifade etti.

GENÇLERE STRATEJİK MESAJLAR

Konferans boyunca konuşmacılar, gençlerin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel gelişim, yabancı dil ve proje üretme kapasitesine de odaklanması gerektiğini vurguladı. Savunma sanayii ve uzay teknolojilerinde nitelikli insan kaynağı ihtiyacının arttığına dikkat çekildi.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Program, Türkiye’nin savunma ve uzay teknolojilerindeki dönüşümünün genç nesillerle sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi. Konferansın, akademi–sanayi iş birliği ve milli teknoloji vizyonuna katkı sunması bekleniyor.