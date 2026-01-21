

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve üniversite–sanayi iş birliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla SANTEK Ofisi kuruluyor. Ofisin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar resmen başlatıldı.

ASÜ Senato Salonunda düzenlenen toplantıya; Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel, akademisyenler, sanayiciler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Aksaray Üniversitesi bünyesinde SANTEK Ofisi kurulmasına yönelik karar alınırken, ofisin çalışma usul ve esasları da ele alındı.

PAYDAŞLAR ORTAK MASADA BULUŞACAK

SANTEK Ofisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte; akademisyenler, sanayiciler, kamu kurumları temsilcileri ve öğrenci toplulukları üyelerinden oluşan bir komisyon düzenli aralıklarla bir araya gelecek. Komisyon, üniversite ve sanayi dünyasından gelen talep, başvuru ve raporları değerlendirerek ihtiyaçlara yönelik somut adımlar atacak.

“SANAYİYE HAZIR MEZUNLAR YETİŞTİRİLECEK”

Toplantıda konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, SANTEK Ofisi’nin üniversite–sanayi iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı. Ofis aracılığıyla sanayiye ve iş dünyasına hazır mezunlar yetiştirmeye yönelik mekanizmalar geliştirileceğini belirten Arıbaş, sanayicilerden ve paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda öğrencilere yönelik eğitimler, sertifika programları ve kariyer günleri düzenleneceğini söyledi.

Sürece deneyimli sanayicilerin ve gönüllü mentorların da dâhil edileceğini ifade eden Prof. Dr. Arıbaş, öğrencilerin kariyer planlaması ve iş hayatına uyum süreçlerinde rehberlik edilecek bilgi ve deneyimlerle donatılacağını dile getirdi.

GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOPARK DESTEĞİ

Kendi işini kurmak isteyen öğrenci ve mezunlara yönelik girişimcilik faaliyetlerinin de destekleneceğini kaydeden Arıbaş, Aksaray Teknopark bünyesindeki kuluçka merkezinde eğitimler ve iş planı hazırlama etkinlikleri düzenleneceğini aktardı. Bu sayede öğrencilerin TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların sunduğu girişimcilik desteklerine daha kolay erişim sağlayacağını ifade etti.

Öğrenci merkezli yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Arıbaş, “Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak, vizyonlarını güçlendirecek her çalışmayı önemsiyoruz. SANTEK Ofisi’nin Aksaray ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“İSTİHDAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÖPRÜ KURULACAK”

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel ise, kurulacak ofisin sanayi ile genç yetenekler arasında güçlü ve sürdürülebilir bir istihdam köprüsü oluşturacağını belirtti. Gürel, SANTEK Ofisi aracılığıyla sanayicilerle üniversite öğrencileri ve mezunlarını bir araya getirerek kalıcı istihdam olanakları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin iş hayatına giriş ve uyum süreçlerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını vurgulayan Gürel, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşabilmesi için etkin ve çözüm odaklı mekanizmalar geliştirileceğini ifade etti.

İHTİYAÇ DUYULAN MEZUN PROFİLLERİ BELİRLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak Aksaray sanayisinde en çok ihtiyaç duyulan mezun profillerine yönelik kapsamlı bir rapor hazırlık sürecine başladıklarını aktaran Gürel, söz konusu raporun kısa süre içinde oluşturulacak komisyona sunulacağını kaydetti. Bu çerçevede öğrencilerin iş hayatına daha hızlı ve etkin şekilde kazandırılmasına yönelik yöntemlerin belirleneceğini ifade eden Gürel, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kurulması planlanan SANTEK Ofisi, Aksaray’da üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı ve gençleri geleceğin mesleklerine daha donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyor.