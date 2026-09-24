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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecinde önemli bir adım daha attı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın katılımıyla düzenlenen kapsamlı eğitim programında, akreditasyon çalışmalarının yalnızca yöneticilerin değil, akademik personelden öğrencilere kadar tüm üniversite paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Programda, dijital dönüşümden yapay zekâ kullanımına, Birim Öz Değerlendirme Raporlarından (BÖDR) kalite güvencesine kadar birçok başlık ele alındı.

ASÜ’DE KALİTE YOLCULUĞUNDA YENİ AŞAMA

Aksaray Üniversitesi, kurumsal kalite kültürünü daha da güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında geniş katılımlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

ASÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Program, üniversitenin kalite güvencesi sistemini güçlendirmek ve YÖKAK tarafından yürütülen akreditasyon sürecine hazırlıkları daha sistematik hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

REKTÖR ARIBAŞ: “AKREDİTASYON, ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE ANLAYIŞININ BELGESİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, akreditasyonun yalnızca resmi bir değerlendirme süreci olmadığını, aynı zamanda üniversitede yürütülen kalite çalışmalarının şeffaf, sürdürülebilir ve kanıtlanabilir şekilde yürütüldüğünü gösteren önemli bir belge niteliği taşıdığını söyledi.

Üniversitede bugüne kadar akreditasyon için gerekli çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Arıbaş, bundan sonraki süreçte yapılan tüm çalışmaların planlı biçimde belgelenmesi, kayıt altına alınması ve dijital ortamda kanıt niteliği taşıyacak şekilde saklanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Kalite süreçlerini sistematik hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birim ziyaretlerinde yapılan çalışmaları yerinde değerlendiriyor, geliştirilmesi gereken alanlarda rehberlik yapıyoruz. Bu ziyaretler önümüzdeki süreçte de devam edecek.”

“BU BİR DENETLEME DEĞİL, BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜMÜZ BİR SÜREÇ”

Rektör Arıbaş, akreditasyon çalışmalarının yalnızca yöneticilerin yürüttüğü bir proje olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitedeki tüm akademik ve idari personelin sürece aktif şekilde katkı sunmasının önemine dikkat çeken Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir denetleme değil, bu bir birliktelik. Birlikte öğreniyoruz, birlikte ilerliyoruz, birlikte yürüyoruz.”

Arıbaş, kalite güvencesi sisteminin ancak tüm paydaşların ortak katkısıyla güçlenebileceğini belirterek öğrencilerden akademisyenlere, idari personelden yöneticilere kadar herkesin sürecin doğal bir parçası olması gerektiğini söyledi.

“BU HEPİMİZİN ÖDEVİ, HEPİMİZİN İŞİ”

Konuşmasında özellikle sorumluluk paylaşımına vurgu yapan Rektör Arıbaş, akreditasyon sürecinin yalnızca dekanların, müdürlerin veya bölüm başkanlarının görevi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Birimlerde görev yapan tüm çalışanlara çağrıda bulunan Arıbaş,

“Bu hepimizin ödevi, hepimizin işi. Herkesin sorumluluk almasını rica ediyorum.”

sözleriyle sürecin ortak sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

BÖDR RAPORLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Programda özellikle Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR) üzerinde duruldu.

Rektör Arıbaş, her bölümün kendi faaliyetlerini ve gelişim süreçlerini gerçek verilerle ortaya koyan kapsamlı raporlar hazırlaması gerektiğini belirtti.

BÖDR raporlarının daha sonra üniversitenin Kurum İç Değerlendirme Raporu’na (KİDR) dönüşeceğini hatırlatan Arıbaş, bu nedenle raporların niteliğinin akreditasyon sürecinin başarısında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

YAPAY ZEKÂ UYARISI: “ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE KULLANILMALI”

Eğitim programının dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zekâ oldu.

Rektör Arıbaş, yapay zekânın günümüzde önemli bir yardımcı araç haline geldiğini kabul etmekle birlikte, akademik süreçlerde etik ilkeler doğrultusunda dikkatli kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Özellikle BÖDR hazırlıklarında yapay zekânın yalnızca destekleyici unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arıbaş, raporların özgün, doğru ve kanıtlanabilir bilgiler içermesi gerektiğine vurgu yaptı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KALİTE SÜRECİNİN TEMEL UNSURU

Programda üniversitenin geliştirdiği dijital uygulamalar da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

Rektör Arıbaş, kalite süreçlerinde kanıt yönetimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen:

NOTA

ASÜM

RİMER

gibi dijital platformların aktif kullanılmasını istedi.

ASÜ’nün dijital altyapısının üniversitenin güçlü yönlerinden biri olduğunu belirten Arıbaş,

“Bu uygulamalar kullanılmadığında yalnızca kâğıt üzerinde kalırlar.”

ifadeleriyle dijital sistemlerin günlük işleyişe entegre edilmesinin önemini dile getirdi.

UZMANLARDAN AKREDİTASYON SÜRECİNE İLİŞKİN TEKNİK EĞİTİM

Program kapsamında alanında uzman akademisyenler de katılımcılara teknik bilgiler aktardı.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karabörk, katılımcılara:

Birim Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlanması,

Yazım esasları,

YÖKAK değerlendirmelerinde dikkat edilmesi gereken kriterler,

Kanıt oluşturma süreçleri

konularında ayrıntılı bilgiler verdi.

Dijital Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yılmaz ise üniversitede yürütülen dijital dönüşüm projelerini tanıtarak bu sistemlerin kalite süreçlerine sağlayacağı katkıları anlattı.

KATILIMCILAR ASÜM ÜZERİNDEN GERİ BİLDİRİM VERDİ

Programın sonunda ASÜ’nün dijital platformlarından ASÜM üzerinden katılımcı anketi gerçekleştirildi.

Anket sayesinde elde edilen görüşlerin:

kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi,

eğitim programlarının iyileştirilmesi,

akreditasyon çalışmalarının daha etkin yürütülmesi

amacıyla değerlendirileceği belirtildi.

Bu uygulama aynı zamanda üniversitenin geri bildirim mekanizmalarını dijital ortamda etkin biçimde kullanma yaklaşımının da önemli bir örneği olarak değerlendirildi.

HEDEF: ULUSLARARASI STANDARTLARDA KALİTE TESCİLİ

Aksaray Üniversitesi yönetimi, Kurumsal Akreditasyon Programı’nı yalnızca resmi bir süreç olarak değil, kurumsal gelişimin temel unsurlarından biri olarak görüyor.

Üniversite yönetiminin hedefi, kalite kültürünü tüm birimlere yaygınlaştırarak YÖKAK kriterlerini eksiksiz yerine getirmek ve ASÜ’nün eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerini uluslararası standartlarda tescillemek.

Düzenlenen kapsamlı eğitim programı da bu hedef doğrultusunda üniversitede kalite bilincinin güçlendirilmesi ve tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla sürece katılımının artırılması açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.