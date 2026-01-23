

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısı, Rektör Yardımcısı ve Kurul Başkanı Prof. Dr. Erşan Sever başkanlığında gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi ile yetkili sendika temsilcilerini bir araya getiren toplantı, karşılıklı istişare ve yapıcı diyalog ortamında tamamlandı.

Toplantıya ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül’ün yanı sıra yetkili sendika olan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Aksaray Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Altuğ ve sendika temsilcileri katılım sağladı.

ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI MASAYA YATIRILDI

Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda, ASÜ yönetimi ile Eğitim-Bir-Sen temsilcileri arasında üniversitenin kurumsal işleyişine ilişkin önemli başlıklar ele alındı. Özellikle akademik ve idari personelin özlük hakları, çalışma standartları, fiziki mekânlara yönelik düzenlemeler ve personelin çalışma ortamını doğrudan etkileyen talepler detaylı şekilde görüşüldü.

Toplam 16 maddeden oluşan gündem, tarafların karşılıklı görüş ve önerileri doğrultusunda istişare edilerek değerlendirilirken, pek çok başlıkta ortak kararlar alındı.

“SON DERECE VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU”

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kurul Başkanı Prof. Dr. Erşan Sever, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, üniversite yönetimi ile sendika temsilcileri arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Sever, sürece katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nın, Aksaray Üniversitesi’nde çalışma barışının güçlenmesine, personel memnuniyetinin artırılmasına ve kurumsal işleyişin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor.