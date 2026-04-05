Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 2026 yılı kalite değerlendirme toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, akreditasyon sürecinin zorunlu hale geldiğini belirterek kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

KALİTE SÜRECİ MASAYA YATIRILDI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi 2026 yılı kalite değerlendirme toplantısı, akademik ve idari personelin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, rektör yardımcıları, fakülte yönetimi ve Kalite Koordinatörlüğü personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Arıbaş, Mühendislik Fakültesi’nin üniversitenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, son yıllarda önemli bir gelişim süreci yaşandığını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ BİLİMSEL KAPASİTE”

Üniversitenin bundan sonraki süreçte akademik ve bilimsel faaliyetlere daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulayan Arıbaş,

“Artık bizim önceliğimiz bilimsel kapasitemizi artırmak, eğitim standartlarımızı yükseltmek ve üniversitemizin şehre, bölgeye ve ülkeye katkısını daha görünür hale getirmektir” dedi.

Mühendislik Fakültesi’nin bu hedefler doğrultusunda kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Arıbaş, uygulamalı eğitim, proje üretimi ve teknolojik gelişim alanlarında fakültenin öncü konumda olduğunu söyledi.

AKREDİTASYON VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Konuşmasında akreditasyon sürecine geniş yer ayıran Arıbaş, bu sürecin yalnızca bir formalite olmadığını belirtti. Türkiye genelinde tüm üniversitelerin 2027 yılına kadar akreditasyon başvurusu yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Arıbaş, “Akredite olmak zorundayız. Bu hem kalitemizi tescil etmek hem de daha ileriye taşımak açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Kalite anlayışının üniversitenin tüm birimlerine yayılması gerektiğini dile getiren Arıbaş, sürecin ekip çalışmasıyla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HERKES SÜRECE DAHİL OLMALI”

Akreditasyonun yalnızca yönetimin değil tüm paydaşların sorumluluğunda olduğunu belirten Arıbaş,

“Akademik personelden idari personele, öğrencilerden yönetime kadar herkesin bu sürece dahil olması ve sahiplenmesi gerekir” dedi.

Tüm personelden destek beklediklerini ifade eden Arıbaş, birlikte hareket edilmesi halinde sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını söyledi.

KALİTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplantıda söz alan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs ise fakültede yürütülen kalite çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Hınıs, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası başarılarının verilen eğitimin kalitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

“Yaptığımızı yazmak, yazdığımızı yapmak” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Hınıs, kalite süreçlerinin zamanla daha verimli bir yapıya dönüşeceğini dile getirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KALİTE ANLATILDI

Toplantının devamında Prof. Dr. Savaş Karagöz ve Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yılmaz tarafından kalite süreçleri ve dijital dönüşüm konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda akreditasyon kriterleri, kalite standartları ve dijitalleşmenin eğitim üzerindeki etkileri ele alındı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Bu toplantının ardından ASÜ’de kalite ve akreditasyon çalışmalarının daha sistemli ve kapsamlı şekilde sürdürülmesi bekleniyor.