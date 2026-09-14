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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından fakülte ve birimlerin iletişim temsilcilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programda haber toplama ve yazma tekniklerinden fotoğrafçılığa, mobil video çekiminden temel tasarım tekniklerine, kitle iletişim araçlarından kurumsal kimliğe kadar birçok başlık ele alındı.

ASÜ’DE KURUMSAL İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ PROGRAM

Aksaray Üniversitesi’nde fakülte ve birimlerin iletişim faaliyetlerinin daha etkin, doğru ve profesyonel şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenlendi.

ASÜ İletişim Fakültesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, üniversitenin farklı akademik ve idari birimlerinde iletişim faaliyetlerini yürüten temsilcilere yönelik kapsamlı eğitimler verildi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Gök, akademisyenler ve üniversitenin çeşitli birimlerinin iletişim temsilcileri katıldı.

Programla birlikte üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel, akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kamuoyuna daha doğru, etkili ve nitelikli biçimde aktarılması hedeflendi.

“KAMUOYU ÜNİVERSİTELERDE NELER OLDUĞUNU MERAK EDİYOR”

Programın açılışında konuşan ASÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak, günümüzde üniversitelerin gerçekleştirdiği çalışmaların kamuoyu tarafından yakından takip edildiğine dikkat çekti.

Üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil; bilimsel çalışmalar, projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri, etkinlikler ve topluma yönelik hizmetlerle de önemli bir üretim gerçekleştirdiğini belirten Çakmak, bu çalışmaların doğru kanallarla kamuoyuna aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kurumsal iletişim birimlerinin bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Çakmak, kurumların yaptıkları çalışmaları görünür kılmasının ve topluma doğru şekilde anlatmasının günümüzde büyük önem taşıdığını söyledi.

Çakmak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde kurumlar görünür olmak istiyor, yaptıkları işi göstermek istiyor. Toplumumuz üniversitelerde neler oluyor, neler yapılıyor öğrenmek istiyor. Biz bunu web sayfaları vasıtasıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Bu yüzden bu eğitim seminerleri büyük önem taşıyor.”

İLETİŞİM TEMSİLCİLERİNİN YETKİNLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Programın bir diğer önemli amacı ise üniversitenin farklı birimlerinde iletişim görevini üstlenen personelin temel iletişim ve medya becerilerinin geliştirilmesi oldu.

Bir fakülte veya birimde gerçekleştirilen etkinliğin kamuoyuna aktarılmasında yalnızca yapılan faaliyetin değil, haber dilinin, fotoğrafın, görsel tasarımın, video içeriğinin ve doğru iletişim stratejisinin de önemli olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda eğitim programında katılımcılara, bir etkinliğin haberleştirilmesinden sosyal medya içeriklerinin hazırlanmasına, fotoğraf ve video çekiminden kurumsal kimliğin doğru biçimde kullanılmasına kadar farklı alanlarda bilgiler aktarıldı.

“AMACIMIZ ÜNİVERSİTEMİZDEKİ ETKİNLİKLERİ DUYURMAK”

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Gök de programın temel amacının Aksaray Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerin kamuoyuna daha etkili şekilde duyurulmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Üniversitenin web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda etkinlik ve faaliyetin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Gök, iletişim temsilcilerinin bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Gök, şu değerlendirmede bulundu:

“Amacımız üniversitemizdeki etkinlikleri duyurmaktır. Web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden etkinlikleri ve faaliyetleri duyuruyoruz. Eğitimlerin çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

HABER YAZIMINDAN FOTOĞRAFÇILIĞA BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Program kapsamında katılımcılara iletişim alanının farklı başlıklarında uygulamaya dönük eğitimler verildi.

Sabah oturumlarında ASÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. İbrahim Büyükeken tarafından “Haber Toplama ve Yazma Teknikleri ile Temel Fotoğrafçılık” başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde haber değeri taşıyan bir gelişmenin nasıl tespit edileceği, haberin hangi unsurlardan oluştuğu, haber yazımında dikkat edilmesi gereken temel noktalar ve haber içeriğini destekleyen fotoğrafların önemi üzerinde duruldu.

MOBİL FOTOĞRAF VE VİDEO TEKNİKLERİ ANLATILDI

Programın sabah oturumlarının bir diğer başlığında ise Video Prodüksiyon Uzmanı Şahin Özbek tarafından “Mobil Fotoğrafçılık ve Video Çekim Teknikleri” eğitimi verildi.

Günümüzde iletişim süreçlerinin önemli bir bölümünün mobil cihazlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilen eğitimde, cep telefonlarıyla daha nitelikli fotoğraf ve video içerikleri hazırlanmasına ilişkin temel teknik bilgiler aktarıldı.

Özellikle üniversite birimlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya ve dijital iletişim kanallarında kullanılabilecek görsel içeriklerle desteklenmesinin önemi üzerinde duruldu.

“TEMEL TASARIM TEKNİKLERİ” EĞİTİMİ

Sabah programının bir diğer eğitimini ise Görsel Yönetmen Abdullah Singin gerçekleştirdi.

Singin tarafından verilen “Temel Tasarım Teknikleri” başlıklı eğitimde, kurumsal içeriklerin görsel açıdan daha etkili hale getirilmesine yönelik temel tasarım prensipleri ele alındı.

Görsel içeriklerde düzen, okunabilirlik, bütünlük ve kurumsal kimliğin korunması gibi konuların iletişim faaliyetlerindeki önemi katılımcılara aktarıldı.

ÖĞLEDEN SONRA İLETİŞİMİN TEMEL BOYUTLARI ELE ALINDI

Eğitim programının öğleden sonraki oturumlarında ise İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Selahattin Çavuş, “Haber Yazımın ABC’si” başlıklı eğitimle katılımcılara haber yazımının temel ilkelerini aktardı.

Haber metninin oluşturulması, haber dilinin kullanılması ve okuyucuya doğru bilgi aktarılması gibi konuların ele alındığı eğitimle, iletişim temsilcilerinin haber üretme konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ GÜCÜ ANLATILDI

Programda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak tarafından “Kitle İletişim Araçlarının Etkisi” başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri, kurumların kamuoyuyla iletişiminde medya kanallarının rolü ve doğru iletişim stratejisinin önemi üzerinde duruldu.

Özellikle üniversitelerin gerçekleştirdiği çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasında geleneksel ve dijital iletişim kanallarının birlikte ve doğru şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.

KURUMSAL KİMLİK VE İLETİŞİM MASAYA YATIRILDI

Programın son eğitim başlıklarından biri ise Doç. Dr. Fatih Baritci tarafından verilen “Kurumsal İletişim ve Kurumsal Kimlik” oldu.

Kurumsal iletişimin yalnızca haber ve duyurulardan ibaret olmadığı; kurumun sahip olduğu değerlerin, vizyonunun, çalışma anlayışının ve kamuoyundaki algısının bir bütün olarak yönetilmesi gerektiği anlatıldı.

Kurumsal kimliğin iletişim süreçlerinde tutarlı biçimde kullanılmasının, kurumun güvenilirliği ve kamuoyundaki görünürlüğü açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

ASÜ’NÜN İLETİŞİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gerçekleştirilen eğitim programıyla Aksaray Üniversitesi bünyesindeki iletişim faaliyetlerinin daha koordineli ve profesyonel şekilde yürütülmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Üniversitenin farklı birimlerinde gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna doğru ve hızlı şekilde aktarılması, akademik ve sosyal faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve ASÜ’nün kurumsal görünürlüğünün güçlendirilmesi açısından iletişim temsilcilerinin önemli sorumluluklar üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda düzenlenen eğitim programının, iletişim temsilcilerinin hem haber üretimi hem görsel içerik hazırlama hem de kurumsal iletişim konusunda sahip oldukları bilgi ve becerileri geliştirmelerine katkı sağlaması hedeflendi.

PROGRAM SORU-CEVAP VE DEĞERLENDİRMEYLE SONA ERDİ

Gün boyunca devam eden eğitim programında farklı alanlarda uzman isimler tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Soru-cevap ve değerlendirme bölümünün ardından program sona erdi.

ASÜ’de düzenlenen bu eğitim programıyla, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların daha etkin biçimde görünür kılınması, kamuoyuyla doğru iletişim kanalları üzerinden paylaşılması ve kurumsal iletişim süreçlerinin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.