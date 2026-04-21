Aksaray Üniversitesi’nde, ülke genelinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde kampüs güvenliğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut durum analiz edilerek ilave tedbirler alınması kararlaştırıldı.

KAMPÜS GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), son dönemde ülke genelinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kampüs güvenliğine ilişkin kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Üniversite genelinde mevcut güvenlik uygulamalarının ele alındığı toplantıda, mevcut durum analiz edilerek alınması gereken ek önlemler değerlendirildi.

ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu üyeleri, güvenlik amirleri ve vardiya şefleri katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda kampüslerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamaların etkinliği detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde özellikle kampüs giriş ve çıkış kontrollerinin titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra yurtlar ve ortak kullanım alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması, güvenlik personelinin sahada daha görünür ve etkin görev yapması yönünde ortak bir yaklaşım benimsendi.

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıda ayrıca öğrencilerle daha güçlü iletişim kurulmasının önemi üzerinde duruldu. Yönetimin sahada daha erişilebilir olması gerektiği ifade edilirken, ilgili birimler arasında etkin koordinasyonun sağlanmasının kritik rol oynadığı belirtildi.

Alınan kararların kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Sürecin, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmadan ve öğrenciler ile personelin günlük yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

HUZURLU KAMPÜS HEDEFİ

Toplantıda, huzurlu kampüs ortamının korunmasının temel hedef olduğu ifade edildi. Öğrenci ve personelin olası risklere karşı korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Önümüzdeki süreçte alınan tedbirlerin sahaya yansımaları ve kampüs güvenliğine etkileri yakından takip edilecek.