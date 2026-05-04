Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenen “Engelsiz Bir Aksaray İçin Ortak Akıl Çalıştayı”, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve engelli bireyleri bir araya getirdi. Üç gün sürecek programda erişilebilirlik, eğitim ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

ASÜ’DE ENGELSİZ AKSARAY İÇİN ORTAK AKIL BULUŞMASI

Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile ASÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Bölümü iş birliğiyle düzenlenen “Engelsiz Bir Aksaray İçin Ortak Akıl Çalıştayı” ASÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programına Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Belediyesi Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü’nün faaliyetlerini anlatan tanıtım videosuyla başladı.

“BU ÇALIŞTAY ORTAK BİR HAYALDİ”

Açılış konuşmasını yapan ASÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülistan Yalçın, organizasyonun uzun süredir hayalini kurduğu bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu çalıştay benim hayalimdi. Konuştukça gördüm ki bu yalnızca benim değil, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve bu alanda çalışan pek çok kişinin de ortak hayaliymiş. Bu hayali hayata geçirmek benim için büyük bir onur” dedi.

Yalçın, çalıştayın yalnızca bir etkinlik olmadığını, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik ortak bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Üç gün sürecek program kapsamında panel ve tematik masa çalışmaları düzenleneceği bildirildi.

REKTÖR ARIBAŞ: EMPATİ VE DUYARLILIK ŞART

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise konuşmasında engelli bireylerin yaşadığı zorlukların ancak empatiyle daha iyi anlaşılabileceğini söyledi. Arıbaş, “Bu meselelerin konuşulması, araştırılması ve çözüm yollarının aranması toplumdaki duyarlılığı artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Aksaray Üniversitesi’nin bu alanda önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Arıbaş, “Aksaray Üniversitesi olarak engelsiz üniversiteyiz. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“GERÇEK GELİŞMİŞLİK GÖRÜNÜRLÜKLE ÖLÇÜLÜR”

Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Berkant Kayan da üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını belirtti. Kayan, “Gerçek gelişmişlik, engelli bireylerin toplum içinde ne kadar görünür ve aktif olduğuyla ilgilidir. Eğer bir birey okulda, iş yerinde ya da sokakta dışarıda kalıyorsa, aslında hepimiz eksik kalıyoruz demektir” diye konuştu.

YAŞAM HİKÂYESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Önder İşlek de konuşmasında kendi yaşam hikâyesini anlatarak engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

İşlek, “Bana oku dediniz okudum, sınav geç dediniz geçtim ama işe alınmadım” sözleriyle yaşadığı süreci aktarırken, toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

“ENGELLİ BİREYLER TOPLUMUN AYRILMAZ PARÇASIDIR”

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. İnceöz, engellerin çoğu zaman bireylerin bedenlerinde değil, toplumun önyargılarında ve erişilebilir olmayan yaşam alanlarında ortaya çıktığını söyledi.

Program kapsamında ayrıca Aksaray Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdür Yardımcısı Dursun Öztürk tarafından engelli bireylere yönelik yürütülen hizmetler hakkında sunum yapıldı.

PROGRAM MÜZİK DİNLETİSİYLE TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından düzenlenen mini konser ve müzik dinletisinde engelli bireyler ile aileleri keyifli anlar yaşadı. Çalıştay kapsamında önümüzdeki günlerde yapılacak oturumlarda, Aksaray’da engelsiz yaşam için çözüm önerilerinin ele alınması bekleniyor.