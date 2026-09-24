Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Alerji ve İmmünoloji Farkındalık Sempozyumu, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman bilim insanlarını Aksaray’da buluşturdu. İmmün sistem hastalıklarından çocukluk çağı astımına, anafilaksiden sık hastalanan çocuğa yaklaşıma kadar birçok güncel konu bilimsel veriler ışığında ele alınırken, uzmanlar erken tanı ve doğru yönlendirmenin çocukların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

ASÜ’DE BİLİM DÜNYASINI BULUŞTURAN ÖNEMLİ SEMPOZYUM

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), sağlık alanındaki bilimsel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Çocuk Alerji ve İmmünoloji Farkındalık Sempozyumu”, ASÜ Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyuma ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bülbül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, hekimler ve çok sayıda tıp öğrencisi katıldı.

Etkinlik, Alerji ve İmmünoloji Derneği Genç Başkanı Uzm. Dr. Gaye Kocatepe’nin öncülüğünde, ASÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Özdemir Kaçer’in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

GÜNCEL KONULAR MASAYA YATIRILDI

Sempozyumda çocuk sağlığını yakından ilgilendiren birçok önemli başlık bilimsel perspektifle değerlendirildi.

Ele alınan konular arasında:

İmmün sistem ve bağışıklık hastalıkları,

Sık hastalanan çocuklara yaklaşım,

Çocukluk çağı astımı,

Anafilaksinin tanı ve tedavisi,

Olgu örnekleriyle çocuk alerji ve immünolojisine yaklaşım yer aldı.

Uzmanlar, özellikle çocukluk çağında görülen alerjik hastalıkların giderek daha fazla önem kazandığını ve erken teşhisin tedavi başarısında kritik rol oynadığını vurguladı.

REKTÖR ARIBAŞ: “GENÇ VE DİNAMİK BİR AKADEMİK KADROMUZ VAR”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, farklı üniversitelerden bilim insanlarının Aksaray’da bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ASÜ Tıp Fakültesi’nin gelişim sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Arıbaş, fakültede 734 öğrencinin eğitim gördüğünü, 91 akademisyenin görev yaptığını ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan 50’nin üzerinde uzman hekimin eğitim faaliyetlerine katkı sunduğunu belirtti.

Genç akademisyen kadrosunun en büyük avantajlardan biri olduğunu ifade eden Arıbaş şöyle konuştu:

“Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi genç bir tıp fakültesi olmanın avantajlarına sahip. Çok genç, dinamik, bilimsel çalışmalara son derece istekli ve enerjik bir akademisyen kadrosuna sahibiz.”

Deneyimli bilim insanlarının bilgi birikiminin genç akademisyenler için önemli bir rehber olduğunu söyleyen Arıbaş, farklı üniversitelerden gelen akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

PROF. DR. GÖLGELER: “HER 4-5 ÇOCUKTAN BİRİ ETKİLENEBİLİYOR”

ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler, çocukluk çağındaki alerjik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Gölgeler, çocuk alerji ve immünoloji alanının yalnızca nadir görülen hastalıklarla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjileri birlikte değerlendirildiğinde çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalık gruplarından birini oluşturmaktadır.”

Türkiye’de yapılan kapsamlı araştırmalara işaret eden Gölgeler, alerjik hastalıkların yaklaşık her 4-5 çocuktan birini etkileyebilecek düzeyde önemli bir sağlık problemi olduğunu ifade etti.

“FARKINDALIK, ALIŞILMIŞIN İÇİNDEKİ ALIŞILMADIK OLANI GÖREBİLMEKTİR”

Gölgeler, sempozyumun adında yer alan “farkındalık” kavramının sağlık hizmetlerinde hayati önem taşıdığını belirtti.

Farkındalığın yalnızca bilgi sahibi olmak anlamına gelmediğini ifade eden Gölgeler, şu değerlendirmede bulundu:

“Farkındalık, alışılmış bir yakınmanın içindeki alışılmadık olanı görebilmektir. Sık karşılaştığımız bir belirtinin arkasında daha farklı bir hastalık olabileceğini düşünebilmek ve gerektiğinde hastayı doğru uzmanlık alanına yönlendirebilmektir.”

UZM. DR. GAYE KOCATEPE: “BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN”

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Genç Başkanı Uzm. Dr. Gaye Kocatepe, sempozyumun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Eğitim hayatının önemli bölümünü geçirdiği Aksaray’da yıllar sonra hekim olarak bilimsel bir organizasyona öncülük etmekten gurur duyduğunu belirten Kocatepe, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün benim için gerçekten çok özel ve heyecan verici bir gün. Çünkü bugün yalnızca Çocuk Alerji ve İmmünoloji alanında bilimsel bir toplantı gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk sempozyumunu gerçekleştiriyoruz.”

ERKEN TANI ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Kocatepe, çocuk alerji ve immünolojisinin oldukça geniş bir hastalık grubunu kapsadığını ifade etti.

Konuşmasında özellikle şu hastalık gruplarına dikkat çekti:

Astım

Alerjik rinit

Atopik dermatit

Besin alerjileri

İlaç alerjileri

DOĞUŞTAN GELEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI

Tekrarlayan, ağır ve tedaviye dirençli enfeksiyonların bağışıklık sistemi bozukluklarının habercisi olabileceğini belirten Kocatepe, erken tanı ve doğru yönlendirmenin çocukların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

“Bu hastalıklarda farkındalık, erken tanı ve doğru yönlendirme çocuklarımızın yaşam kalitesini ve geleceğini doğrudan etkiliyor.”

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BİLİM İNSANLARI SUNUM YAPTI

Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İlk oturumda

Prof. Dr. İlhan Tezcan (Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı) – İmmün Sistem ve Hastalıklarına Genel Bakış

Prof. Dr. İsmail Reisli (Necmettin Erbakan Üniversitesi) – Sık Hastalanan Çocuğa Yaklaşım

başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise

Prof. Dr. Ayşen Bingöl (Akdeniz Üniversitesi) – Çocukluk Çağı Astımı

Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner (Hacettepe Üniversitesi) – Çocuklarda Anafilaksi: Tanı ve Tedavi

Uzm. Dr. Gaye Kocatepe – Olgu Örnekleriyle Çocuk Alerji ve İmmünolojisine Yaklaşım

konularını ayrıntılı şekilde ele aldı.

ÖĞRENCİLER UZMANLARA SORULARINI YÖNELTTİ

Bilimsel sunumların ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde tıp öğrencileri ve katılımcılar, uzman akademisyenlere merak ettikleri konuları yöneltti.

Katılımcılar, özellikle çocuklarda alerjik hastalıkların erken belirtileri, bağışıklık sistemi bozukluklarının tanısı ve güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİNE YENİ KAPILAR AÇILDI

Günün sonunda konuşmacılara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edilirken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ASÜ Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda farklı üniversiteler arasında yeni akademik iş birliklerinin gelişmesine de zemin hazırladığı ifade edildi.

Çocuk alerji ve immünoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı organizasyon, hem akademisyenler hem de geleceğin hekimleri olan tıp öğrencileri açısından önemli bir bilimsel buluşma olarak değerlendirildi.