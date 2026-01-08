Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Rektör Arıbaş: “Aksaray Üniversitesi, Şehriyle Büyüyen ve Türkiye’de Rekorlar Kıran Bir Üniversitedir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen “İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında Aksaray’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. ASÜ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin akademik, bilimsel, teknolojik ve fiziki gelişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

Toplantıya ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve yerel ile ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmasına basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlayan Rektör Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin temel hedefinin şehirle bütünleşmek ve Aksaray’a her alanda toplumsal katkı sunmak olduğunu vurguladı. Arıbaş, “Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlarda şehrimizle iç içe olmayı önemsiyoruz. Üniversitemizin tüm imkânlarını Aksaray için seferber etmeye devam ediyoruz” dedi.

BİLİMSEL YAYIN VE ATIFLARDA TARİHİ REKOR

Aksaray Üniversitesi’nin akademik performansında ciddi bir yükseliş yaşandığını belirten Rektör Arıbaş, Web of Science verilerine göre ASÜ’nün 2024 yılında 497 bilimsel makale ile tarihinin en yüksek yayın sayısına ulaştığını açıkladı. 2025 yılı için hedefin 550 yayın olduğunu belirten Arıbaş, yıllık atıf sayısının ise 1300 artışla 9 bin 912’ye çıktığını ifade etti. Bu başarının, akademisyenlere sağlanan desteklerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Arıbaş; BAP bütçesinin artırıldığını, proje çağrılarının yılda iki kez yapılmaya başlandığını ve kütüphane veri tabanlarına ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ VE TÜBİTAK BAŞARISI

Öğrencilerin bilimsel projelere yönlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Arıbaş, TÜBİTAK öğrenci projelerinde önemli bir artış yaşandığını kaydetti. Daha önce 13 civarında olan kabul edilen proje sayısının 58’e yükseldiğini ifade eden Arıbaş, 2025 yılı için ise 233 öğrenci projesinin değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. ASÜ’nün, TÜBİTAK tarafından desteklenen Milli Teknoloji Atölyesi kurmaya hak kazanan Türkiye’deki ilk 20 üniversiteden biri olduğunu hatırlatan Arıbaş, bu gelişmenin TEKNOFEST ve benzeri yarışmalardaki başarıyı daha ileri taşıyacağını söyledi. Arı Grubu’nun TEKNOFEST’te Türkiye 5’incisi olduğunu da hatırlattı.

TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNASI YAZ AYLARINDA TAMAMLANACAK

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasının inşaat sürecine ilişkin bilgi veren Rektör Arıbaş, yapımın yüzde 60 seviyesine ulaştığını ve yaz aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Eylül–ekim döneminde öğrencilerin yeni binada eğitime başlamasının planlandığını ifade eden Arıbaş, bu yatırımın hem Tıp Fakültesi’ne hem de Diş Hekimliği Fakültesi’ne önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

TEKNOPARK’TA YEREL FİRMALARA ÖNCELİK

Aksaray Teknopark’ın kısa sürede faaliyete geçtiğini ve yüzde 97 doluluk oranına ulaştığını belirten Arıbaş, Teknopark’ta özellikle Aksaray merkezli firmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Üniversitenin akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını da kaydeden Arıbaş, bunun ASÜ’nün prestiji ve tercih edilirliği açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ PROJELER

Üniversitede dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Rektör Arıbaş, birçok idari ve akademik sürecin dijital ortama taşındığını açıkladı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hayata geçirilen Genç Kart uygulamasının devreye alındığını belirten Arıbaş, AHİKA tarafından 15 milyon TL desteklenen “Akıllı Sistemler, Akıllı İstihdam” projesi kapsamında Robotik Atölye ve Yapay Zekâ Teknolojileri Laboratuvarı kurulacağını duyurdu. Projenin gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak istihdama kazandırılmasını hedeflediğini ifade etti.

TEKNOPARK KARAR DEFTERİ İDDİALARINA NET YANIT

Toplantıda Teknopark karar defterinin kaybolduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Rektör Arıbaş, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Kaybolan defterin karar defteri değil, geçmiş döneme ait tamamen boş bir muhasebe defteri olduğunu belirten Arıbaş, “Teknopark karar defteri başından beri elimizdedir ve hiçbir zaman kaybolmamıştır” dedi.

“GAZETECİLERİN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİ”

Basın mensuplarının görüş, öneri ve eleştirilerinin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade eden Rektör Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin elde ettiği başarıların arkasında şeffaflık, iş birliği ve ortak akıl anlayışının bulunduğunu dile getirdi. Program, toplantıya katılan basın mensuplarıyla birlikte yenilen öğle yemeği ve samimi sohbet ortamıyla sona erdi.