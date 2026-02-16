

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, kalite temelli dönüşüm ve akreditasyon çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yöneticileri, yürütülen modeli yerinde incelemek üzere ASÜ’yü ziyaret ederken, özellikle hazırlık sınıflarında uygulanmaya başlayan modüler sistem ayrıntılı biçimde ele alındı.

Yükseköğretimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir akademik yapıların oluşturulması yönündeki çalışmalar, üniversiteler arası iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, akreditasyon hedefleri doğrultusunda yürüttüğü planlı ve sistematik dönüşüm süreciyle bölgedeki kurumlar için referans noktası haline geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri, ASÜ’de uygulanan modeli yakından görmek ve kurumsal deneyimleri yerinde dinlemek amacıyla Aksaray’a geldi.

“MODÜLER SİSTEM” MERCEK ALTINDA

Gerçekleştirilen ziyarette, 2025–2026 akademik yılı itibarıyla hazırlık programlarında uygulamaya alınan modüler sisteme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Sistemin planlama aşamasından uygulama ve izleme mekanizmalarına kadar geçen tüm süreç, ASÜ yönetimi tarafından ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Toplantılarda; organizasyon yapısı, ölçme-değerlendirme yöntemleri, akademik koordinasyon, dokümantasyon ve kalite döngüsüne ilişkin işleyiş başlık başlık ele alındı. Kurumsal tecrübenin paylaşımı, karşılıklı soru-cevap bölümleriyle derinleştirildi.

SÜREÇTE YAŞANANLAR AÇIKÇA PAYLAŞILDI

ASÜ yöneticileri, yalnızca başarı başlıklarını değil; uygulama sırasında karşılaşılan güçlükleri, bu problemlere karşı geliştirilen çözüm stratejilerini ve iyileştirmeye açık alanları da şeffaf bir yaklaşımla aktardı. Bu yönüyle toplantı, örnek uygulamaların ötesinde gerçekçi bir yol haritası sunması bakımından dikkat çekti.

AKREDİTASYON İÇİN DESTEK TALEBİ

Ziyaret kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri, önümüzdeki süreçte akreditasyon başvurusu yapmayı planladıklarını ifade ederek ASÜ’nün deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

ASÜ Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ise kurumsal dayanışma ve akademik paylaşım anlayışı doğrultusunda her türlü idari ve bilimsel desteğe hazır olduklarını vurguladı.

KALİTE ODAKLI YÖNETİM VURGUSU

Yüksekokul; güçlü mevzuat altyapısı, tanımlı iş akışları, sürekli izleme-değerlendirme uygulamaları ve proaktif yönetim yaklaşımıyla sadece kendi gelişimini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki yükseköğretim kurumları için uygulanabilir bir model oluşturuyor.

Uzmanlar, bu tür bilgi paylaşımının yükseköğretimde standardizasyonu güçlendirdiğine ve akreditasyon kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğuna dikkat çekiyor.

Gerçekleşen temasların ardından üniversiteler arası iş birliğinin artarak sürmesi ve ortak kalite projelerinin geliştirilmesi bekleniyor. ASÜ’nün ortaya koyduğu sistematik yaklaşım, önümüzdeki dönemde farklı kurumların da inceleme yapmak üzere Aksaray’a yönelmesine zemin hazırlayacak gibi görünüyor.