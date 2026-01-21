Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında; tıp eğitimi, tıpta uzmanlık, klinik uygulama, araştırma, teknoloji ve akademik gelişimi kapsayan genel iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında tıp alanında güçlü, sürdürülebilir ve çok yönlü bir akademik ortaklık hayata geçirildi.

İMZA TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine;

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın,

her iki üniversitenin rektör yardımcıları ve genel sekreterleri,

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç,

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bülbül,

dekanlar ve dekan yardımcıları katıldı.

İş birliği protokolü, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın tarafından imza altına alındı.

TIP EĞİTİMİNDE KALİTE VE STANDARTLAR YÜKSELTİLİYOR

İmzalanan protokol kapsamında;

Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitiminin niteliğinin artırılması,

Cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri anabilim dalları arasında kurumsal ve sürdürülebilir iş birliği oluşturulması,

Klinik hizmet, eğitim ve araştırma süreçlerinde ortak standartların geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri için karşılıklı eğitim, danışmanlık ve rotasyon imkânı sağlanarak akademik etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Lisans, Uzmanlık ve Sürekli Tıp Eğitimini Kapsıyor

Protokol; temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleri başta olmak üzere tüm anabilim dallarında;

Lisans eğitimi,

Tıpta uzmanlık ve sürekli tıp eğitimi,

Klinik uygulamalar ve rotasyonlar,

Öğretim üyesi görevlendirmeleri,

Bilimsel araştırma ve proje ortaklıkları,

Laboratuvar ve ileri teknoloji kullanımı,

Ortak bilimsel toplantılar, seminerler ve müfredat geliştirme çalışmalarını kapsıyor.

Taraflar, ders verme, seminer ve konferans düzenleme, eğitim vizitleri, vaka tartışmaları ve araştırma faaliyetlerinde karşılıklı görevlendirme yapabilecek.

Ulusal ve Uluslararası Projelere Ortak Başvuru İş birliği protokolü ile;

Zorunlu ve özellikli cerrahi girişimler,

Multidisipliner konseyler ve konsültasyonlar,

İleri düzey endoskopi ve minimal invaziv girişimler gibi alanlarda karşılıklı klinik destek sağlanacak.

Ayrıca TÜSEB, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası projelere ortak başvurular, çok merkezli klinik araştırmalar ve ortak veri havuzları oluşturulması mümkün olacak.

Akreditasyon ve Akademik Gelişime Güçlü Destek

Protokol kapsamında;

Eğiticilerin eğitimi sertifika programları,

Akademik yazım ve araştırma metodolojisi kursları,

Biyoistatistik ve klinik araştırma eğitimleri düzenlenecek.

Bunun yanı sıra tıp fakültesi akreditasyon süreçlerinde karşılıklı danışmanlık ve destek sağlanarak eğitim kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor.

“HER İKİ ÜNİVERSİTE İÇİN HAYIRLI OLSUN”

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, imzalanan protokolün her iki üniversite, sağlık camiası ve tıp öğrencileri için hayırlı olmasını temenni etti.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Heyet daha sonra öğle yemeğinde bir araya geldi ve ardından Aksaray Valisi Murat Duru’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.