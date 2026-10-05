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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi ile Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi toplantısında, afetlere müdahalenin yanı sıra afet öncesi risklerin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Üniversite bünyesinde risk analizleri, eğitim ve farkındalık faaliyetleri, tatbikatlar ve hazırlık kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma başlıkları değerlendirildi.

ASÜ VE AFAD AFET RİSK YÖNETİMİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arasında afet risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi toplantısı, ASÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündemini; afet risklerinin önceden belirlenmesi, risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi, afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi oluşturdu.

Toplantıya ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Aksaray İl AFAD Müdürü Adil Arslan, AFAD temsilcisi Gül Bilen ile Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri Araştırma Görevlisi Furkan Şahin ve Ar. Gör. Kübra Akil katıldı.

AFET YÖNETİMİNDE ÖNCELİK: RİSKLERİ ÖNCEDEN BELİRLEMEK

Toplantıda afet ve acil durum yönetimine ilişkin yürütülebilecek ortak çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Üniversite bünyesinde karşılaşılabilecek afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılması için yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulurken, afet meydana gelmeden önce hazırlık seviyesinin artırılmasının önemi ele alındı.

Bu doğrultuda ASÜ ile AFAD arasında bilgi, deneyim ve kurumsal imkânların ortak çalışmalarla daha etkin kullanılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Afet yönetiminin yalnızca afet anındaki müdahale çalışmalarından ibaret olmadığı, afet öncesi risk azaltma, hazırlık, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin de sürecin önemli parçaları olduğu toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

ÜNİVERSİTEDE RİSK ANALİZLERİ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Toplantıda Aksaray Üniversitesi'nin afetlere karşı hazırlık düzeyinin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Bu kapsamda;

Üniversite bünyesindeki afet risklerinin belirlenmesi,

Risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi,

Afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması,

Öğrenci ve personelin afet konusunda bilinçlendirilmesi,

Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

Uygulama ve tatbikatların gerçekleştirilmesi,

Kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması

gibi başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitim, Farkındalık ve Tatbikatlar Gündemde

Afetlere hazırlık sürecinin önemli unsurlarından biri olan eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin de toplantının gündeminde olduğu belirtildi.

Üniversite öğrencileri ve personelinin afetler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi, olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerinin yaygınlaştırılması ve uygulamalı çalışmalarla hazırlık seviyesinin artırılması değerlendirildi.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek eğitim programları, farkındalık faaliyetleri, uygulamalar ve tatbikatlar konusunda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

ASÜ VE AFAD ARASINDA KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de iki kurum arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sürdürülebilir hale getirilmesi oldu.

ASÜ'nün akademik bilgi ve insan kaynağı ile AFAD'ın afet ve acil durum yönetimi alanındaki saha deneyiminin ortak çalışmalarda değerlendirilmesinin, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Bu doğrultuda kurumlar arasında düzenli iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

AKSARAY’IN AFETLERE KARŞI DİRENÇLİLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Toplantıda yapılan görüşmeler doğrultusunda, üniversite ve AFAD'ın sahip olduğu bilgi, deneyim ve imkânların ortak çalışmalar aracılığıyla daha etkin şekilde kullanılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Afet risklerinin önceden tespit edilmesi, mevcut risklerin azaltılması ve toplumun afetlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesinin, afetlere dirençli bir şehir oluşturulması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Aksaray Üniversitesi ile AFAD arasında yürütülecek çalışmaların yalnızca üniversite kampüsüyle sınırlı kalmayıp, afet farkındalığının geliştirilmesine yönelik toplumsal çalışmalara da katkı sunabilecek bir çerçevede ele alınması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE PLANLANACAK

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, önümüzdeki dönemde yürütülebilecek çalışmaların planlanmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantı, afet risklerinin azaltılması, hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ASÜ ve Aksaray İl AFAD Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin önümüzdeki süreçte eğitim, risk azaltma, farkındalık, uygulama ve tatbikat çalışmalarıyla sürdürülmesi planlanıyor.

HEDEF: DAHA HAZIRLIKLI VE DAHA DİRENÇLİ BİR AKSARAY

Aksaray Üniversitesi ve AFAD'ın ortak gündeminde yer alan çalışmalarla, afetler meydana geldikten sonra müdahale kapasitesinin yanı sıra afetler yaşanmadan önce risklerin belirlenmesi ve azaltılması yaklaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen toplantı, üniversite ile afet yönetiminden sorumlu kurumlar arasında akademik bilgi, saha deneyimi ve kurumsal kapasitenin bir araya getirilmesi açısından önemli bir koordinasyon adımı olarak değerlendirildi.