Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

REKTÖR ARIBAŞ’TAN TURİZM FAKÜLTESİ’NE YAKIN TAKİP: “KAFE MOKİSSOS” VE BÜYÜK TURİZM PROJELERİ YOLDA



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Turizm Fakültesi’nin yeni binasında incelemelerde bulunarak fakültede yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Ersan Sever ile Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve fakülte akademisyenleri de yer aldı.

Program kapsamında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş tarafından fakültenin akademik yapısı, devam eden faaliyetleri ve gelecek vizyonuna ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Fakültede Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi olmak üzere dört bölüm bulunduğunu belirten Altaş, hâlihazırda Turizm Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin aktif olarak öğrenci kabul ettiğini ifade etti.

2025 YILI PROJELERLE ÖNE ÇIKTI



Prof. Dr. Altaş, 2025 yılı içerisinde önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, Turizm Master Planı’nın Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandığını, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ilk kez öğrenci alındığını ve Turizm Fakültesi’nin müstakil binasına taşındığını kaydetti. Bunun yanı sıra Aksaray turizmine yönelik iki bilimsel kitabın yayımlandığını, kentin çeşitli noktalarına “Keşfet Aksaray” QR kodlarının yerleştirildiğini söyledi.

Altaş, 2027 yılında düzenlenecek 27. Ulusal Turizm Kongresi’nin Aksaray’da yapılmasına hak kazanıldığını da hatırlatarak, bu gelişmenin hem üniversite hem de şehir adına önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

DÖNER SERMAYE KURULDU, UYGULAMALI EĞİTİM GÜÇLENİYOR



Fakültenin 2026 yılı hedeflerine de değinen Prof. Dr. Altaş, fakülte bünyesinde uygulama kafesi ve hediyelik eşya dükkânı açılmasının planlandığını, öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek kariyer etkinlikleri düzenleneceğini belirtti. Uluslararası yayın sayısının artırılması, akreditasyon çalışmaları ve Turizm Rehberliği doktora programının açılması da hedefler arasında yer aldı.

Bu projelerin sürdürülebilir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla 10 Aralık 2025 tarihinde Turizm Fakültesi döner sermayesinin kurulduğunu aktaran Altaş, döner sermaye kapsamında uygulama kafe ve restoranı, catering hizmetleri, turizm danışmanlığı, rehberlik ve alternatif turizm projeleri ile gastronomi atölyelerinin planlandığını söyledi.

“KAFE MOKİSSOS” MARKASI DİKKAT ÇEKTİ



Sunumda, fakülte bünyesinde açılması planlanan uygulama kafesi için “Kafe Mokissos” isminin önerildiği ifade edildi. “Antik Tat, Modern Kampüs” mottosuyla planlanan kafenin, Aksaray’ın Helvadere beldesinde yer alan antik Mokissos kentinden ilham aldığı belirtildi. Prof. Dr. Altaş, bu isimle hem kentin turizm mirasına vurgu yapılmasının hem de öğrenciler ve ziyaretçiler için güçlü bir marka değeri oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise önerilen projeler ve işletme modeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, üniversite bünyesinde açılacak işletmelerin öğrencilere uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.