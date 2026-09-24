Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı düzenlenen açılış programıyla başladı. Birinci sınıf öğrencilerinin üniversite ve fakülte yaşamına uyum sağlamalarını amaçlayan programda eğitim-öğretim süreçlerinden akademik ve sosyal imkânlara, dijital uygulamalardan öğrenci topluluklarına kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Programın ilk dersini ise ASÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl verdi.

YENİ HEKİM ADAYLARI İÇİN İLK BULUŞMA

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte fakülteye yeni katılan birinci sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen açılış programına ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler, Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bülbül, akademisyenler ve Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri katıldı.

Programda öğrencilerin fakülteye ve üniversite hayatına daha kolay uyum sağlamaları amacıyla eğitim süreçleri, akademik yapılanma, sosyal faaliyetler, öğrenci toplulukları, dijital uygulamalar ve üniversitenin sunduğu çeşitli imkânlar hakkında bilgiler aktarıldı.

REKTÖR ARIBAŞ: “ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Programda öğrencilere hitap eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Tıp Fakültesine yerleşerek eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerin önemli bir başarı gösterdiğini ifade etti.

Yeni öğrencilerin üniversiteye ve fakülteye başladıkları ilk dönemde çeşitli kaygılar yaşayabileceklerini belirten Arıbaş, öğrencilerin zaman içerisinde bu kaygıların büyük bölümünü geride bırakacaklarına inandığını söyledi.

Öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı dileklerini ileten Rektör Arıbaş, Tıp Fakültesinin fiziki altyapısında devam eden çalışmalara da değindi.

YENİ TEMEL BİLİMLER BİNASI EKİM AYINDA HİZMETE ALINACAK

Tıp Fakültesinin yeni Temel Bilimler binası hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Alpay Arıbaş, binanın ekim ayı içerisinde hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

Yeni binayla birlikte Tıp Fakültesi öğrencilerinin daha geniş ve gelişmiş eğitim imkânlarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade eden Arıbaş, üniversitenin kampüs ve yaşam alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Arıbaş ayrıca bahar döneminde biyolojik gölet çevresinde öğrencilerin kullanımına sunulacak yeni yaşam alanı projesinden söz etti. Proje kapsamında kafeterya, pastane, oturma alanları ve yürüyüş yollarının yer almasının planlandığını belirten Arıbaş, böylece öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri yeni sosyal alanların oluşturulacağını kaydetti.

ASÜ’DE 100’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU BULUNUYOR

Üniversite hayatının yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret olmadığını vurgulayan Rektör Arıbaş, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarının önemine dikkat çekti.

ASÜ bünyesinde 100’ün üzerinde öğrenci topluluğu bulunduğunu belirten Arıbaş, öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerine uygun topluluklarda aktif görev almalarını tavsiye etti.

Öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca sosyal sorumluluk faaliyetlerinden bilimsel çalışmalara, kültürel etkinliklerden sportif faaliyetlere kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirebileceklerini ifade eden Arıbaş, öğrencilerin üniversitenin sunduğu imkânlardan mümkün olduğunca yararlanmalarını istedi.

SOSYAL TRANSKRİPT DÖNEMİ BAŞLADI

ASÜ’de bu yıl hayata geçirilen Sosyal Transkript uygulamasına da değinen Prof. Dr. Arıbaş, öğrencilerin katıldıkları sosyal sorumluluk ve diğer sosyal faaliyetlerin puanlandırıldığını belirtti.

Belirlenen yeterli puana ulaşan öğrencilere mezuniyetlerinde ayrıca sosyal transkript verileceğini ifade eden Arıbaş, uygulamanın öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerinin de görünür hale getirilmesini amaçladığını söyledi.

“İYİ BİR HEKİM İÇİN İLETİŞİM VE EMPATİ ÖNEMLİ”

Konuşmasında hekimlik mesleğinin yalnızca akademik bilgi ve teknik beceriden ibaret olmadığını vurgulayan Rektör Arıbaş, geleceğin hekimlerine iletişim, empati, merhamet, şefkat ve insan ilişkileri konusunda kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Hekimlerin insan hayatına doğrudan dokunan bir mesleği yerine getirdiğine dikkat çeken Arıbaş, öğrencilerin altı yıllık eğitim süreçlerinde akademik gelişimlerinin yanında insani ve sosyal yönlerini de güçlendirmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTENİN DİJİTAL İMKÂNLARINI KULLANMA ÇAĞRISI

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerin üniversite ve şehir yaşamını daha kolay sürdürebilmeleri amacıyla geliştirilen dijital uygulamalara da dikkat çekti.

Öğrencilerden Aksaray Üniversitesi Mobil uygulamasını aktif şekilde kullanmalarını isteyen Arıbaş, uygulama üzerinden kampüs ve şehir yaşamına ilişkin çeşitli işlemlerin daha kolay takip edilebildiğini belirtti.

Arıbaş ayrıca Genç Kart uygulamasının öğrencilere sunduğu imkânları da anlattı. Öğrencilerin çeşitli etkinliklerden puan kazanarak Aksaray'daki anlaşmalı işletmelerde indirim ve farklı fırsatlardan yararlanabildiğini aktardı.

ÖĞRENCİLER GÖRÜŞ VE TALEPLERİNİ RİMER ÜZERİNDEN İLETEBİLECEK

Öğrencilerin üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilmelerine yönelik mekanizmalara da değinen Rektör Arıbaş, Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) üzerinden öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini iletebileceklerini söyledi.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında yüz yüze görüşme taleplerinin de karşılandığını belirten Arıbaş, öğrencilerin üniversite yönetimiyle iletişim kanallarını aktif şekilde kullanmalarını istedi.

Velilere de mesaj veren Arıbaş, öğrencilerin güvenli ve nitelikli bir eğitim süreci geçirmeleri için üniversite olarak gerekli çalışmaları sürdüreceklerini belirterek:

“Evlatlarınızı bizlere teslim ettiniz. Yüreğiniz, gönlünüz rahat olsun.”

ifadelerini kullandı.

Arıbaş, altı yıllık eğitim sürecinin sonunda öğrencileri ülkeye hizmet etmeye hazır, insanlık ve vatan sevgisiyle donanmış genç hekimler olarak mezun etmeyi hedeflediklerini söyledi.

PROF. DR. GÖLGELER: “SİZ BU FAKÜLTENİN MİSAFİRİ DEĞİLSİNİZ”

ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler de programda yeni öğrencilere hitap etti.

Tıp Fakültesine yerleşen öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Gölgeler, tıp eğitiminin kolay bir süreç olmadığını ancak zaman içerisinde öğrenilen ve alışılan bir eğitim maratonu olduğunu ifade etti.

Üniversite hayatının sadece akademik eğitimden oluşmadığını belirten Prof. Dr. Gölgeler, öğrencilerin altı yıllık eğitim sürecinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra bilimsel araştırmalara ve öğrenci topluluklarına da katılabileceklerini söyledi.

Öğrencilerin karşılaşabilecekleri akademik veya diğer sorunlarda danışmanları, koordinatörleri ve öğretim üyeleriyle iletişim kurmalarını isteyen Gölgeler, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

“Siz bu fakültenin misafiri değilsiniz, sizler artık bu fakültenin birer mensubusunuz.”

HEDEF ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARIYLA TAM UYUM

Tıp Fakültesinin gelişim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Gölgeler, fakültenin benzer koşullarda kurulan fakülteler arasında güçlü ve saygın bir konuma ulaştığını belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin ulusal tıp eğitimi standartları doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade eden Gölgeler, fakültenin geleceğe yönelik hedefinin eğitim programı, ölçme ve değerlendirme sistemi, akademik yapılanma, fiziksel altyapı ve teknolojik imkânları uluslararası kalite standartlarıyla tam uyumlu hale getirmek olduğunu söyledi.

Gölgeler, yeni öğrencilerin bu gelişim sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayarak fakülte içerisindeki tüm imkânlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

SINAVLAR DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Oryantasyon programının açılışında Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim yapısı hakkında bilgi veren Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Öz ise fakültede yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fakültede sınavların dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Öz, bu sistem sayesinde sınavların daha hızlı ve objektif şekilde değerlendirilebildiğini ifade etti.

Sınav ve soru analizlerinin yapılabildiğini aktaran Öz, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde veri analizinden yararlanıldığını söyledi.

Bu sistemin öğrencilerin akademik performanslarının daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesine ve eğitim süreçlerinin veriler doğrultusunda geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

BAŞHEKİM BÜLBÜL: “HEKİMLİK SADECE BİR MESLEK DEĞİLDİR”

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bülbül de yeni hekim adaylarına yönelik konuşma gerçekleştirdi.

Öğrencilerin önünde emek ve sabır isteyen uzun bir eğitim sürecinin bulunduğunu belirten Bülbül, öğrencilerin zorlandıkları dönemlerde hastane yönetimi ve akademisyenlerin yanlarında olacağını söyledi.

Hekimliğin yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayan Bülbül, iyi bir hekim olmanın yanında iyi bir insan olmanın da önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilere insana dokunmayı, merhametli ve vicdanlı olmayı, sorumluluk almayı ve empati kurmayı önemsemeleri çağrısında bulunan Bülbül, eğitim hayatları boyunca bu değerleri korumalarının meslek yaşamlarına da katkı sağlayacağını belirtti.

YENİ ÖĞRENCİLERİN İLK DERSİ PROF. DR. CEVDET ERDÖL’DEN

Oryantasyon programındaki konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencileri için ilk ders gerçekleştirildi.

Dersi ASÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl verdi.

İlk derste hekimlik mesleğinin yalnızca bilgi ve beceriyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Erdöl, insan onuruna saygı, empati, şefkat, merhamet ve hasta mahremiyetinin hekimlik mesleğinin temel değerleri arasında yer aldığını vurguladı.

Hekim adaylarına meslek hayatları boyunca sürekli öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunan Erdöl, hastayı iyi dinlemenin ve etkili iletişim kurmanın hekimlik pratiğindeki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Erdöl, geleceğin hekimlerinin mesleklerini insan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeleri gerektiğini belirterek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

PROGRAM PLAKET VE BELGELERİN TAKDİMİYLE SONA ERDİ

ASÜ Tıp Fakültesinin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı, gerçekleştirilen konuşmalar ve bilgilendirmelerin ardından plaket takdimiyle devam etti.

Program kapsamında fakülteye dereceyle kayıt yaptıran öğrencilere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yeni öğrencilerin fakülte yönetimi, akademisyenler ve sağlık yöneticileriyle bir araya geldiği programla birlikte, geleceğin hekimleri için altı yıllık eğitim sürecinin ilk adımı atılmış oldu.

ASÜ Tıp Fakültesinin yeni eğitim döneminde akademik altyapısını, dijital eğitim ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını, fiziksel imkânlarını ve öğrenci yaşam alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmesi hedeflenirken, yeni öğrencilerin de eğitim hayatları boyunca akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve insani yönlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.