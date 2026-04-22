Aksaray Üniversitesi’nde öğrenci ve personelin katılımıyla düzenlenen “ASÜ Sahnede Müzik Yetenek Yarışması”, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen final konseriyle tamamlandı. Ses, çalgı ve grup kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye giren isimler belli oldu ve kazananlar ASÜ Bahar Şenlikleri’nde sahne alma hakkı kazandı.

FİNAL KONSERİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ses, çalgı ve grup olmak üzere üç kategoride yapılan yarışmaya üniversitenin farklı fakültelerinden toplam 11 öğrenci ile 1 grup katılım sağladı. Salonun tamamen dolduğu final gecesi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

ORGANİZASYON SÜRECİNE TEŞEKKÜR

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Tarman, açılış konuşmasında yarışmanın hazırlık sürecine ilişkin bilgi vererek destek veren kurumlara teşekkür etti.

Tarman konuşmasında, “ASÜ Rektörlüğü’ne maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR YARDIMCISI’NDAN GELENEK VURGUSU

Yaklaşık bir saat süren konseri izleyen ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köse, yarışmanın devam etmesi gerektiğini belirterek organizasyonun geleneksel hale getirilmesi yönünde görüş bildirdi.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDI

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Raziye Nil Aksoy rehberliğinde yürütülen iki aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen final konserinde değerlendirmeler, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapıldı.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler ASÜ Bahar Şenlikleri’nde sahne almaya hak kazandı.

DERECELER AÇIKLANDI

Ses Kategorisi:

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Keremcem Köken birinci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Rojevin Hamitoğlu ikinci, aynı fakülteden M. Kasım Çakmak üçüncü oldu.

Çalgı Kategorisi:

Elektro-gitar dalında Mühendislik Fakültesi öğrencisi Atakan Çapraz birincilik elde etti.

Grup Kategorisi:

Kallavi Band (Atakan Çapraz, Ahmet Enes Kalkanlı, M. Kasım Çakmak, Aziz Efe Küçük) birinci seçildi.

BAHAR ŞENLİKLERİ BEKLENTİSİ

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ASÜ Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alacak olması, üniversite içerisinde yeni etkinlikler için beklentiyi artırdı. Organizasyonun gelecek yıllarda da sürdürülmesi yönündeki görüşler öne çıkıyor.