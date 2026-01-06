Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Didem Balun Kayan atandı. Akademik birikimi ve bilimsel çalışmalarıyla fakülteye önemli katkılar sunması beklenen Prof. Dr. Kayan, yeni görevine resmen başladı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Didem Balun Kayan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ile Genel Sekreter Ahmet Bülbül de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Prof. Dr. Didem Balun Kayan’ın fakültenin akademik ve bilimsel kapasitesini daha da ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirerek, “Didem Balun Kayan hocamızın, fakültemizde yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaları en üst düzeye çıkaracağına inancımız tamdır. Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Balun Kayan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, fakültede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kayan, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hem bölgesel hem de ulusal ölçekte daha güçlü bir akademik yapıya kavuşması için ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın Dekan Prof. Dr. Didem Balun Kayan’a çiçek takdim etmesiyle sona erdi. Atama ile birlikte ASÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yeni bir akademik dönemin başladığı değerlendiriliyor.