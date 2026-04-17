Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek üniversitenin bilimsel altyapısının önemli ölçüde güçlendiğini söyledi.

BİLİMSEL KAPASİTEYE YERİNDE İNCELEME

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin bilimsel araştırmalarında kritik rol üstlenen Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ve Genel Sekreter Ahmet Bülbül de hazır bulundu.

Rektör Arıbaş, merkezin akademik çalışmalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Bilimsel alt yapımız çok güçlendi. Oldukça geniş imkanlara sahip olan Uygulama ve Araştırma Merkezimizdeki tüm birimlerimiz ASÜ’de yapılacak akademik çalışmalara büyük katkı ve kolaylıklar sağlamaktadır. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz de bunun güçlü örneklerinden bir tanesidir” dedi.

ARAŞTIRMA SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ziyaret kapsamında merkezin teknik altyapısı, yürütülen projeler ve araştırma süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşan Merkez Müdürü Doç. Dr. Caner Öztürk, faaliyetlerin bilimsel sorumluluk ve etik kurallar çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Öztürk, son yıllarda merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar ve izin başvurularında artış yaşandığını belirterek, “Merkezimizde bakım, barınma, üretim ve uygulama süreçleri hayvanların bakım refahlarını en üst seviyede tutma anlayışı doğrultusunda planlanmaktadır. Tüm bu titiz çalışma prensibi sayesinde merkezimizdeki araştırma sayılarında ciddi bir artış gözlemlenmektedir” diye konuştu.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMAYA DESTEK VURGUSU

Merkezin yalnızca araştırma değil, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de ön plana çıktığını kaydeden Öztürk, düzenlenen programlarla araştırmacıların bilgi ve yetkinlik düzeylerinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

“Merkezimizin kapıları araştırma yapmak isteyen bütün bilim insanlarına açıktır. Tüm bu hususlarda bizlere her türlü desteği sağlayan Rektörümüze ve Üniversite yönetimine katkıları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL GELİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ziyaretin ardından, Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve mevcut altyapının daha da güçlendirilmesine ilişkin süreçlerin devam etmesi bekleniyor. Üniversitenin araştırma odaklı büyüme stratejisinin önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağı değerlendiriliyor.