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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. ASÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, mezunların ASÜ ailesinin bir parçası olmaya devam edeceğini vurgulayarak gençlere azimle çalışma ve kendilerini sürekli geliştirme çağrısında bulundu.

ASÜ ORTAKÖY MYO’DA MEZUNİYET HEYECANI YAŞANDI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Ortaköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri, iki yıllık eğitim maratonunu başarıyla tamamlayarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni, öğrenciler ve aileleri için duygu dolu anlara sahne oldu.

Törene ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Ortaköy Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“ASÜ AİLESİNİN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ”

Mezuniyet töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerin ve ailelerinin heyecanını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Mezuniyet gününün öğrencilerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Arıbaş, gençlerin iki yıl boyunca gösterdikleri emek ve gayretin karşılığını aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin üniversiteye büyük hedeflerle başladığını ifade eden Arıbaş, geçen süreçte hem akademik bilgi hem de mesleki beceri kazandıklarını dile getirdi.

Mezunların bundan sonraki yaşamlarında da Aksaray Üniversitesi ile bağlarının süreceğini vurgulayan Arıbaş, “Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık olacak. Karşılaşacağınız her türlü zorlukta ASÜ’nün desteğini yanınızda hissedebileceksiniz” dedi.

“NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’nin gelişimi için nitelikli insan kaynağının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Rektör Arıbaş, meslek yüksekokulu mezunlarının üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

Bilginin hızla yenilendiği günümüzde mezunların sürekli öğrenmeye açık olması gerektiğini belirten Arıbaş, gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ailelere de teşekkür eden Arıbaş, öğrencilerin bugünlere gelmesinde ailelerin büyük fedakârlık gösterdiğini kaydetti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İŞ HAYATINA HAZIR”

Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Yıldırım ise mezuniyet gününün öğrencilerin yoğun emeklerinin karşılığını aldığı özel bir gün olduğunu söyledi.

Meslek yüksekokullarının ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren önemli kurumlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerle iş hayatına hazır bireyler olarak mezun olduklarını ifade etti.

Diplomanın önemli bir kazanım olduğunu ancak öğrenme sürecinin mezuniyetle sona ermediğini belirten Yıldırım, mezunlara teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

OKUL BİRİNCİSİNDEN DUYGUSAL KONUŞMA

Programda mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Neşe Altınpınar, iki yıl önce büyük umutlarla başladıkları eğitim yolculuğunun önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi.

Bu süreçte yalnızca mesleki bilgi edinmediklerini, aynı zamanda hayatın farklı alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden Altınpınar, elde edilen başarının akademisyenlerin, ailelerin ve arkadaşların desteğiyle mümkün olduğunu belirterek teşekkür etti.

KEP ATARAK MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞADILAR

Konuşmaların ardından yüksekokulu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Öğrenciler ve ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı mezuniyet töreni, mezunların keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla sona erdi.

Bu anlamlı törenle birlikte ASÜ Ortaköy Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler, yeni bir hayata ilk adımlarını atarken, eğitim hayatlarında edindikleri bilgi ve deneyimlerle geleceğe uğurlandı.