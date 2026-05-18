Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğantarla Ortaokulu ile Eskil Başaran Ortaokuluna toplam 7 bin kitaplık kütüphane kazandırdı. ASÜ ile Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, köy okullarındaki öğrencilerin kitapla buluşmasını sağlarken, öğretmen adaylarına da toplumsal katkı ve mesleki deneyim fırsatı sundu.

Aksaray’da eğitime ve okuma kültürüne katkı sunan örnek bir proje hayata geçirildi. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi ile Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Doğantarla Ortaokulu ve Eskil Başaran Ortaokuluna modern kütüphaneler kuruldu.

ASÜ Eğitim Fakültesi müfredatında yer alan “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çerçevesinde Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencileri tarafından yürütülen proje, Şubat 2026’da başladı. Koordinatörlüğünü Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yaptığı çalışma kapsamında öğrenciler, özverili bir süreç sonunda toplam 7 bin kitabı köy okullarına kazandırdı.

“AMAÇ OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK”

Kütüphanelerin teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, özellikle kitaba erişim konusunda dezavantaj yaşayan köy okullarında böyle bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yılmaz, amaçlarının öğrencilerin okuma kültürünü hayatlarının bir parçası haline getirmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her nerede olursa olsun çocuklarımızın kitapla buluşmasını istiyoruz. Okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri de güçleniyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın Maarif Modeli de bunu hedefliyor.”

Projede köy okullarındaki Türkçe öğretmenleriyle koordineli çalışıldığını belirten Yılmaz, öğretmen adaylarının süreç boyunca büyük bir fedakârlık ve heyecanla görev aldığını ifade etti.

“EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN TOPLUMA BAKAN YÜZÜ”

Kütüphane teslim programına katılan ASÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım ise yapılan çalışmanın yalnızca bir kitap desteği olmadığını, aynı zamanda çocukların düşünce dünyasına yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yıldırım, projede emeği geçen gönüllü öğrencilere, destek veren kitapseverlere ve proje koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’a teşekkür ederek, sosyal sorumluluk çalışmalarının üniversite-toplum iş birliğinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Programa katılan Başaran Ortaokulu Müdürü Hamza Ağır, Doğantarla Ortaokulu Müdürü Mehmet Güzel ve Aksaray İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Varlı da projeye katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK HEYECAN

Kütüphane kurulumlarının ardından öğretmen adayları, okul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Eğlenceli anların yaşandığı programda öğrenciler kitaplarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Program sonunda okullarında en çok kitap okuyan öğrencilerden Özlem ve Sevim’e, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın kaleme aldığı “Hayata Dokunanlar” adlı kitap hediye edildi.

Projeye gönüllü destek veren öğretmen adayları ise yaptıkları çalışmanın kendileri açısından unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Öğrenciler, kısa süreli de olsa öğretmenlik mesleğini sahada deneyimlediklerini, çocuklarla güçlü bağ kurduklarını ve topluma fayda sağlayan bir çalışmanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Başaran Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Dudu Fidan ile Doğantarla Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Mayacı’nın destek verdiği program sonunda öğrenciler, yeni kitaplarını alarak okumaya başladı.

KÖY OKULLARINDA OKUMA SEFERBERLİĞİ

Hayata geçirilen proje, kırsal bölgelerde eğitim imkanlarının güçlendirilmesi açısından dikkat çekerken, üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğu çalışma da takdir topladı.

Projeyle birlikte köy okullarındaki öğrencilerin daha fazla kitaba erişmesi, okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanması hedefleniyor.