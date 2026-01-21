

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, Pazarlama İlkeleri dersi kapsamında hayata geçirdikleri 13 sosyal sorumluluk projesi ile eğitimden kültüre, dijital farkındalıktan dezavantajlı gruplara kadar geniş bir alanda topluma dokundu.

Projeler, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Bakırtaş danışmanlığında yürütülürken, öğrencilerin hem toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmesi hem de teorik bilgilerini sahada uygulamaya dönüştürmesi hedeflendi. Çalışmalar aynı zamanda üniversite ile toplum arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine önemli katkı sundu.

Ders kapsamında yürütülen uygulamalı projelerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci, takım çalışması, iletişim, planlama ve proje yönetimi gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Prof. Dr. Hülya Bakırtaş, bu tür uygulamaların öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirterek, “Sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesine destek veren Aksaray Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş başta olmak üzere, projelerde emeği geçen tüm öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

OKULLARA, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE DOKUNAN PROJELER

Renkli Düşler Odası projesi kapsamında Babakonağı İlkokulu’nda bir sınıf oyun ve etkinlik odasına dönüştürüldü. Asiye Amine Savaş, Ümit Güven, Enes Furkan Şahin, Nisanur Kural, Samet Akkoç ve Arda H. Mutlu’nun yürüttüğü proje ile öğrencilerin sosyalleşmelerini ve öğrenme süreçlerini destekleyecek bir ortam oluşturuldu.

Özel Çocuk Güzel Çocuk projesiyle Alayhan Şehit Yıldırım Aras Ortaokulu’nda özel eğitim sınıfı oluşturuldu. İrem Olmuş, Melike Altunok, Rüveyda Demirel, Sude Nur Niğdelioğlu, Saadet Kaya ve Rojevin Hamitoğlu tarafından yürütülen çalışma, özel gereksinimli öğrencilerin daha kapsayıcı ve destekleyici bir eğitim ortamına kavuşmasını sağladı.

Küçük Kalpler Tiyatrosu projesi ile Yenikent Atatürk İlkokulu öğrencileri tiyatro ile buluştu. Elmas Nur Yumuşak, Mukaddes Savlı, Ece Sena Kocagöl, İrem Taşçı, Esma Nur Aydın, Aysel Ekinci, Serap Demir ve Cemre Nisa Yıldız’ın hazırladığı etkinlikte çocukların hayal gücü ve sanatsal farkındalığı desteklendi.

DİJİTAL FARKINDALIK VE KARİYER BİLİNCİ ÖN PLANDA

Domino projesi kapsamında Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ortaköy Şehit Süleyman Köse Anadolu Lisesi öğrencilerine Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tanıtıldı. Berke Mavuş, Hüseyin Yavaş, Semih Polat Afşar, Ali Günay, Mahmut Mustafa Güller ve Şahin Gül tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla öğrencilere kariyer planlamalarında yol gösterildi.

Siber Zırh projesiyle Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenli internet kullanımı eğitimi verildi. Muhammed Demir, Halil Furkan Yılmaz, Muhammed Birdal Güngördü, Barış Çetin, Yusuf Düzgün ve Abdurrahman Göncü’nün yürüttüğü projede dijital risklere karşı farkındalık oluşturuldu.

Zorba Olma, Kanka Ol projesi ise Taşpınar Şehit Yücel Demirtaş Ortaokulu’nda siber zorbalıkla mücadeleye odaklandı. Öğrencilere bilinçli ve güvenli dijital davranışlar kazandırılması hedeflendi.

EĞİTİM ORTAMLARINA RENK, ÇOCUKLARA UMUT

Hayaller Boya İster projesi kapsamında Küçük Pörnekler Ayten Tekışık İlkokulu’nun fiziki koşulları iyileştirildi, özel eğitim sınıfına destek sağlandı.

Geleceğe Renk Kat projesiyle Sarıağıl İlkokulu’nun derslikleri boyanarak kırsal bölgelerdeki eğitim ortamları daha sağlıklı ve motive edici hale getirildi.

Geleceğe Açılan Sayfa projesiyle Kalebalta Ortaokulu’nun kütüphanesi yenilenerek öğrencilerin kitaplara erişimi kolaylaştırıldı ve okuma alışkanlığı teşvik edildi.

KÜLTÜR, KEŞİF VE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

Gez, Seyret, Keşfet projesi kapsamında taşımalı eğitim gören Çekiçler Ortaokulu öğrencileri sinema ve bilim merkezi etkinlikleriyle farklı öğrenme ortamlarıyla buluşturuldu.

Kültür Yolunda Buluşma projesiyle yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kültürel tanıtım etkinlikleri düzenlenerek kültürlerarası etkileşim ve sosyal uyum güçlendirildi.

TeknoYardım projesi ise Helvadere Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitsel ve sosyal destek çalışmalarıyla çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sundu.

Hayata geçirilen 13 sosyal sorumluluk projesiyle ASÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, yalnızca ders başarısıyla değil, topluma duyarlılıkları ve gönüllere dokunan çalışmalarıyla da örnek oldu.