Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, AFAD iş birliğiyle düzenlenen farkındalık eğitiminde afet öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Programa akademik personel ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRME ADIMI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle düzenlenen program, üniversite bünyesinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “AFAD Farkındalık Eğitimi”ne AFAD bünyesinde görev yapan Mühendis Osman Korkmaz, Mühendis Ramazan Cansu ve Koordinatör Suat Çelik konuşmacı olarak katıldı. Programa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

TEORİDEN UYGULAMAYA EĞİTİM

Program kapsamında afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve “AFAD Gönüllülük Sistemi” hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, afetlere karşı bireysel hazırlığın önemi vurgulandı.

Teorik bilgilendirmenin ardından katılımcılarla birlikte “Deprem Anı Uygulaması (Çök-Kapan-Tutun)” gerçekleştirildi. Ayrıca, binanın güvenli şekilde boşaltılmasını kapsayan “Tahliye Tatbikatı” da uygulamalı olarak yapıldı.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Eğitim programına katılan personel ve öğrencilerin sürece aktif katılım sağladığı gözlemlendi. Katılımcılar, uygulamalı eğitim sayesinde afet anında yapılması gerekenleri deneyimleme fırsatı buldu.

AFAD yetkilileri, eğitim sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak gönüllülük sistemine dahil olmanın önemine dikkat çekti. Afet bilincinin yalnızca bireysel değil, kurumsal düzeyde de hayati bir gereklilik olduğu ifade edildi.

TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda, eğitimi veren AFAD görevlilerine katkılarından dolayı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Eğitim, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Gerçekleştirilen eğitim programının ardından, üniversitelerde afet bilincine yönelik benzer faaliyetlerin artırılması yönündeki çalışmaların devam etmesi bekleniyor. Bu tür organizasyonların, toplumsal hazırlık düzeyine katkı sağlaması öngörülüyor.