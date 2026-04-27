Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İŞKUR ve bir meslek lisesi iş birliğiyle düzenlenen teknik gezi kapsamında lise öğrencilerini ağırlayarak, üniversite ortamını ve eğitim imkânlarını tanıttı.

ÜNİVERSİTE ORTAMI YERİNDE TANITILDI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi, geleceğin mühendis adaylarını ağırladığı teknik gezi programıyla lise öğrencilerine üniversite atmosferini ve fakültedeki eğitim olanaklarını yakından tanıttı. Program, öğrencilerin yükseköğretim sürecine dair farkındalık kazanmalarını amaçladı.

Aksaray İŞKUR İl Müdürlüğü ile Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler fakültenin akademik ve teknik altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu.

LABORATUVARLAR VE TEKNİK ALTYAPI TANITILDI

İş ve Meslek Danışmanı Hülya Diken öncülüğünde düzenlenen ziyarette, motorlu araçlar teknolojisi ile elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine Arş. Gör. Nurhayat Bahşi eşlik etti.

Program kapsamında öğrenciler, modern laboratuvarları ve derslikleri gezerek yürütülen projeler, uygulamalı eğitim süreçleri ve teknik donanımlar hakkında detaylı bilgi aldı. Akademik kadro tarafından yapılan sunumlarda, teorik bilginin pratik uygulamalarla nasıl desteklendiği örneklerle aktarıldı.

KARİYER PLANLAMASINA REHBERLİK EDİLDİ

Teknik gezi çerçevesinde düzenlenen bilgilendirme oturumunda ise öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlayacak önemli başlıklar ele alındı. Mühendislik bölümlerinin sunduğu iş imkânları, YKS tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken puan türleri ve yerleşme kriterleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Arş. Gör. Nurhayat Bahşi, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mühendislik mesleğinin geleceği, akademik ilerleme yolları ve sektör beklentileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

“ÜNİVERSİTEYİ TANIMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hülya Diken, öğrencilerin üniversite ortamını yakından tanımasının kariyer planlamaları açısından önemli olduğunu belirterek, düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EĞİTİM TANITIM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Gerçekleştirilen teknik gezi programının ardından benzer organizasyonların devam etmesi ve öğrencilerin üniversite–sektör ilişkisini daha yakından tanımasına yönelik çalışmaların artırılması bekleniyor. Bu tür etkinliklerin, gençlerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.