CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, iki gün içinde Nevşehir, Bursa, Aksaray, İstanbul ve Diyarbakır’da 5 kadının öldürüldüğünü belirterek yazılı açıklama yaptı.

Kaya, kadınların korunmasına yönelik politikaların yetersiz kaldığını savundu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKIŞIN BEDELİ AĞIR'

Kaya, açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını ve 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasını eleştirerek, bunun kadınların yaşam hakkı açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

“Kadınların yaşam hakkını pazarlık masasına sürdüğünüzden beri bu ülkede kadın nefesi tükeniyor” diyen Kaya, son olayların bu tabloyu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Son iki günde yaşanan cinayetlere dikkat çeken Kaya, “Sadece isimleri değişiyor, yaşanan hep aynı: Korunmayan kadınlar, durdurulmayan caniler” ifadelerini kullandı.

'SORUMLUSUNUZ'

Açıklamasında iktidarı doğrudan eleştiren Kaya, “Sokaklar güvensiz, evler mezar, adalet ise sadece tabelalarda” değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, kadın cinayetlerinin önlenememesinin sorumluluğunun mevcut politikalarda olduğunu savunarak, yetkililerin hesap vermesi gerektiğini ifade etti.