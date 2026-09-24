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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kampüsü ile Mahperi Hatun Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirilen yürüyüş yolu hizmete açıldı. Çalışmayı yerinde inceleyen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yeni düzenlemeyle yurdun adeta kampüs içi yurt hüviyetine kavuştuğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMINA ÖNEMLİ KOLAYLIK

Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin kampüs ile barınma alanları arasındaki ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ASÜ Kampüsü ile Mahperi Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu arasında öğrencilerin günlük ulaşımını daha güvenli ve rahat şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla yürüyüş yolu oluşturuldu.

Hizmete açılan yeni yürüyüş yolu sayesinde Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin fakültelere, dersliklere ve kampüs içerisindeki diğer alanlara ulaşımının daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Özellikle öğrencilerin kampüs ile yurt arasındaki günlük hareketliliğinde önemli bir kolaylık sağlayacak düzenlemenin, ulaşım güvenliği açısından da katkı sunması bekleniyor.

REKTÖR ARIBAŞ ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELEDİ

Yeni yürüyüş yolunda incelemelerde bulunan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Türk ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy eşlik etti.

İncelemeye Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu personeli ve öğrenciler de katıldı.

Yapılan çalışmanın öğrencilerin günlük yaşamına sağlayacağı katkıları değerlendiren Rektör Arıbaş, yürüyüş yolunun özellikle yurt ile kampüs arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracağını ifade etti.

“YURT KAMPÜS İÇİ YURT HÜVİYETİNE KAVUŞTU”

Yürüyüş yolunun öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yapılan düzenlemeyle Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ile üniversite kampüsü arasındaki ulaşımın daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Arıbaş, çalışmanın önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede:

“Yaptığımız yürüyüş yolu hizmeti ile öğrencilerimizin kaldığı yurt kampüs içi yurt hüviyetine kavuştu.” dedi.

Bu düzenlemeyle öğrencilerin yurtlarından kampüs alanına daha rahat ulaşabilmelerinin önünün açıldığına dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yürüyüş yolundaki incelemenin ardından Mahperi Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle de bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Arıbaş, üniversite hayatının yalnızca akademik eğitimden ibaret olmadığını belirterek öğrencilerin kampüste sunulan sosyal, kültürel ve sportif imkânlardan daha fazla yararlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Arıbaş, üniversitede öğrencilerin kullanımına sunulan çok sayıda imkânın ücretsiz olduğunu vurgulayarak özellikle spor tesisleri, spor faaliyetleri ve kurs programlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesini istedi.

“KAMPÜS İMKÂNLARINDAN YARARLANIN”

Öğrencilere yönelik konuşmasında üniversitedeki imkânlara dikkat çeken Rektör Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemizde pek çok imkân var ve bunları öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak sunuyoruz. Özellikle spor tesislerimiz ve spor aktivitelerimizden mutlaka faydalanın. Kurs programlarımızdan ve kampüs imkânlarımızdan da yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

Arıbaş’ın öğrencilerle gerçekleştirdiği görüşmede kampüs yaşamı, sosyal faaliyetler ve öğrencilerin üniversitedeki imkânlardan daha etkin şekilde yararlanabilmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

YURT İÇERİSİNDEKİ ALANLARDA DA İNCELEME

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve öğrencilerle birlikte Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu içerisindeki yemekhane ve yaşam alanlarında da incelemelerde bulundu.

Yurt hizmetlerinin öğrencilerin günlük yaşamındaki önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin barınma koşulları ve ortak kullanım alanlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YILDIZ’DAN TEŞEKKÜR

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da öğrencilerin kampüs ve yurt arasındaki ulaşımını kolaylaştıran yürüyüş yolunun hayata geçirilmesindeki destek ve katkılarından dolayı ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a teşekkür etti.

Gerçekleştirilen çalışmanın üniversite ile öğrenci yurdu arasındaki fiziki ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra öğrencilerin kampüs yaşamına daha aktif şekilde katılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

“FAKÜLTELERE ULAŞIMIMIZ KOLAYLAŞTI”

Yeni yürüyüş yolundan yararlanacak öğrenciler de yapılan düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, özellikle fakültelere ve kampüs içerisindeki alanlara ulaşım konusunda yeni yolun önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.

Öğrenciler, yapılan çalışmadan dolayı ASÜ yönetimine ve Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a teşekkürlerini iletti.

ÖĞRENCİ ODAKLI ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINA KATKI

ASÜ Kampüsü ile Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu arasında gerçekleştirilen yürüyüş yolu düzenlemesi, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım ihtiyaçlarına yönelik önemli bir fiziki düzenleme olarak öne çıktı.

Çalışmayla birlikte öğrencilerin yurttan kampüse ulaşım sürecinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanırken, Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ile kampüs arasındaki fiziksel bağlantının güçlendirilmesi de sağlandı.

ASÜ yönetimi tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan kampüs olanaklarından daha etkin yararlanmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Yeni yürüyüş yoluyla birlikte Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin kampüsle bütünleşmesinin kolaylaştırılması ve öğrencilerin üniversitenin sunduğu eğitim, spor, sosyal ve kültürel imkânlara daha rahat erişebilmesi amaçlanıyor.