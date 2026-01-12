Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



ASÜ İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Veysel Çakmak atandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Veysel Çakmak atandı. Prof. Dr. Çakmak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Ercan Aktan’dan devralarak resmen görevine başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim ve veda törenine, İletişim Fakültesi’nin akademik ve idari personeli yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir atmosferde geçen törende, görev süresi sona eren Prof. Dr. Ercan Aktan ve yeni Dekan Prof. Dr. Veysel Çakmak konuşmalar yaptı.

Törende konuşan Prof. Dr. Ercan Aktan, görev süresi boyunca fakülte bünyesinde güçlü bir çalışma kültürü ve olumlu bir iletişim ortamı oluşturduklarını vurguladı. Fakülte yönetimi, akademik kadro ve idari personelle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Aktan, bu birlikteliğin ilerleyen süreçte de devam edeceğine inandığını belirterek tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Görevi devralan ASÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak ise konuşmasında, fakülteye bugüne kadar sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Ercan Aktan’a teşekkür etti. Prof. Dr. Çakmak, İletişim Fakültesi’nin akademik birikimini daha ileriye taşıma hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

“BAYRAĞI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

Prof. Dr. Veysel Çakmak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın hocamızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımanın; fakültemizin akademik ve fiziki imkânlarını geliştirerek, çağın gereklerine uygun, nitelikli iletişimciler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız.”

Devir teslim töreninin ardından Prof. Dr. Ercan Aktan, toplantı salonunda bulunan fakülte personeliyle tek tek vedalaşarak, görev süresi boyunca sergilenen uyumlu ve verimli çalışma ortamı için teşekkürlerini iletti. Program, çiçek ve plaket takdiminin ardından karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Devir teslim töreninin tamamlanmasıyla birlikte Prof. Dr. Veysel Çakmak, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görevine resmen başlamış oldu.