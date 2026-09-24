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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir iş birliğine daha imza attı. Gürcistan'ın Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında akademik iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri ile ortak turizm projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ASÜ'DE ULUSLARARASI TURİZM BULUŞMASI

Aksaray Üniversitesi, turizm alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirecek önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Gürcistan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nargız Phalavandishvili, beraberindeki akademik heyet ve öğrencilerle birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş'ı ziyaret etti.

ASÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen buluşmada iki üniversite arasında turizm alanında akademik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Ziyaret, yalnızca iki üniversite arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Türkiye ile Gürcistan arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

REKTÖR ARIBAŞ: “ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ”

Heyeti Senato Salonu'nda ağırlayan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna dikkat çekti.

Aksaray'ın, Kapadokya bölgesinin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Arıbaş, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“Aksaray, Kapadokya'nın önemli şehirlerinden biridir. Tuz Gölü ve Hasan Dağı gibi eşsiz doğal değerlerimiz şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirmektedir.”

AKSARAY'IN TURİZM VİZYONU ÜNİVERSİTEDE ŞEKİLLENDİ

Rektör Arıbaş, ASÜ Turizm Fakültesi'nin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirterek dikkat çeken bir bilgiyi de paylaştı.

Aksaray'ın turizm master planının üniversitenin Turizm Fakültesi tarafından hazırlandığını ifade eden Arıbaş, fakültenin bilimsel birikimini hem şehir hem de uluslararası ortaklıklar için kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

İki üniversite arasında;

akademik personel değişimi,

öğrenci hareketliliği,

ortak bilimsel araştırmalar,

bilgi ve deneyim paylaşımı,

uluslararası projeler

gibi birçok alanda iş birliği yapılmasına hazır olduklarını dile getirdi.

“Sizin üniversitenizle güzel ilişkiler kurmak, karşılıklı bilgi birikiminde bulunmak, akademik personel ve öğrenci hareketliliği sağlamak ve ortak projeler gerçekleştirmek konusunda iş birliğine hazırız.”

ASÜ ULUSLARARASILAŞMA HEDEFİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi'nin dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri bünyesinde barındıran uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Gürcistan'daki üniversitelerle kurulacak yeni ortaklıkların hem öğrenciler hem akademisyenler hem de bölgesel kalkınma açısından önemli fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Uluslararası akademik ağların genişlemesinin eğitim kalitesine de doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

GÜRCİSTAN HEYETİNDEN GELECEĞE YÖNELİK GÜÇLÜ MESAJ

Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nargız Phalavandishvili, üniversite rektörünün selamlarını ileterek çeşitli programlar nedeniyle ziyarete katılamadığını, ancak ekim sonu veya kasım ortasında Aksaray'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

İki üniversite arasındaki ilişkilerin çok daha ileri seviyeye taşınabileceğini belirten Phalavandishvili, özellikle yeni dönemde ortak akademik çalışmalar ve inovatif projelerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

“Çok fazla fırsatımız var ve bunları sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Yeni dönemde ilişkilerimizi daha da geliştirmeli, inovasyon alanında birlikte çalışmalar yapmalıyız.”

“FAKÜLTE DOSTU” ÜNVANI REKTÖR ARIBAŞ'A VERİLDİ

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından verilen özel unvan oldu.

Fakülteye katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan “Fakülte Dostu” unvanı, Prof. Dr. Alpay Arıbaş'a takdim edildi.

Prof. Dr. Phalavandishvili, Arıbaş'a hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sizi Shota Rustaveli Üniversitesi Turizm Fakültesinin dostu, kardeşi ve ağabeyi olarak görmek istiyoruz.”

Bu anlamlı jest kapsamında Rektör Arıbaş'a geleneksel Gürcü hediyeleri ve Turizm Fakültesi Dostu Sertifikası takdim edildi.

Arıbaş da günün anısına konuk heyete plaket sundu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Programın sonunda Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş ile Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nargız Phalavandishvili arasında resmi iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında;

ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi,

öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesi,

turizm alanında ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi,

uluslararası sempozyum ve çalıştayların organize edilmesi,

sürdürülebilir turizm ve inovasyon projelerinin birlikte geliştirilmesi

amaçlanıyor.

KAPADOKYA İLE BATUM ARASINDA TURİZM KÖPRÜSÜ

İş birliği protokolü, yalnızca iki üniversite arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda Kapadokya'nın merkezinde yer alan Aksaray ile Karadeniz'in önemli turizm şehirlerinden Batum arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da artıracak.

Uzmanlara göre bu tür uluslararası akademik ortaklıklar;

bölgesel turizm politikalarının gelişmesine,

öğrencilere uluslararası deneyim kazandırılmasına,

ortak araştırmaların artmasına,

kültürel etkileşimin güçlenmesine

önemli katkılar sunacak.

ASÜ ULUSLARARASI AÇILIMINI SÜRDÜRÜYOR

Son yıllarda farklı ülkelerdeki üniversitelerle kurduğu iş birlikleriyle dikkat çeken Aksaray Üniversitesi, Gürcistan'da Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi ile imzaladığı bu protokolle uluslararası akademik ağını bir halka daha genişletti.

Turizm alanında gerçekleştirilen bu ortaklığın, önümüzdeki süreçte hem öğrenci değişim programlarına hem ortak projelere hem de Türkiye ile Gürcistan arasındaki akademik ilişkilerin güçlenmesine yeni fırsatlar sunması bekleniyor.