Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi ile Gürcistan’ın Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi arasındaki ilişkiler, Erasmus iş birliğinden ortak akademik çalışmalara, öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden gastronomi, kültür ve turizme kadar genişleyen temaslarla güçleniyor. Gürcü heyetinin Aksaray ziyareti kapsamında yeni iş birliği alanları değerlendirilirken, 2027 yılında Gürcistan’a gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret için de önemli bir zemin oluşturuldu.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIMLAR

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Gürcistan’ın Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor.

Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi heyetinin Aksaray Üniversitesi’ni ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, iki üniversite arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek yeni ortak çalışmalar da ele alındı.

Ziyaret kapsamında ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile bir araya gelen Gürcü heyeti, üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin daha ileri noktaya taşınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde özellikle öğrenciler ve akademik personel arasındaki hareketliliğin artırılması, ortak akademik çalışmalar yürütülmesi, proje geliştirilmesi ve iki üniversitenin farklı alanlarda sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması konuları değerlendirildi.

ERASMUS İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATILDI

Ziyaretin önemli başlıklarından birini ise Erasmus kapsamında gerçekleştirilen iş birliği oluşturdu.

ASÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş ile Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nargız Phalavandishvili arasında Erasmus iş birliği anlaşması imzalandı.

Atılan bu adımla iki üniversitenin özellikle turizm alanındaki akademik etkileşimlerinin artırılması ve öğrenci ile akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi yönünde somut bir iş birliği zemini oluşturuldu.

Erasmus anlaşmasının, iki üniversitenin turizm alanındaki akademik birikimlerinin paylaşılması ve yeni ortak çalışmaların geliştirilmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

AKADEMİK TEMASLAR KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLE DESTEKLENDİ

Aksaray Üniversitesi ile Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi arasındaki temaslar yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmadı.

Ziyaret programında kültürel etkileşim, gastronomi ve turizm de önemli başlıklar arasında yer aldı. İki ülkenin ortak ve farklı kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Program kapsamında Gürcü heyetine Türk mutfağının seçkin örneklerinden Çeşm-i Nigar çorbası, tavuklu mutancana ve midye baklava ikram edildi.

Türk ve Gürcü mutfaklarının karşılıklı olarak tanıtıldığı programda, Prof. Dr. Aysu Altaş ve Prof. Dr. Nargız Phalavandishvili birlikte yemek hazırladı.

Gürcü mutfağının geleneksel lezzetlerinden sinor ve beyaz mısır unu ekmeği hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

MUTFAKLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

Gastronomi etkinliğiyle iki ülkenin mutfak kültürleri üzerinden karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Yemeklerin yalnızca tadılmasıyla sınırlı kalmayan etkinlikte, yemeklerin hazırlanış süreçleri, kullanılan malzemeler ve kültürel özellikleri hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu buluşma, gastronominin farklı toplumlar arasında kültürel iletişimin geliştirilmesindeki rolünü ortaya koyarken, turizm ve gastronomi alanlarında gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda da fikir alışverişine imkân sağladı.

GÜRCÜ EKİBİNDEN KÜLTÜREL DANS GÖSTERİSİ

Programın kültürel etkinlikler bölümünde Gürcü ekibi tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi de büyük ilgi gördü.

Müzik ve halk dansları üzerinden gerçekleştirilen gösteriyle iki toplum arasındaki kültürel yakınlıklara dikkat çekildi.

Karşılıklı hediyeleşmelerin de gerçekleştirildiği programda, iki üniversite arasındaki dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar verildi.

AKSARAY’IN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİ TANITILDI

Gürcistan’dan gelen heyetin Aksaray programında şehrin tarihi, doğal ve turistik değerleri de tanıtıldı.

Heyet, Aksaray’ın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Ihlara Vadisi ve Aziz Mercurius Yer Altı Şehri’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen gezilerde Aksaray’ın doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri hakkında heyete bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen Kapadokya gezisi ile de bölgenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler Gürcü konuklara tanıtıldı.

Bu ziyaretlerin, akademik temasların yanı sıra Aksaray’ın ve bölgenin uluslararası alanda tanıtılmasına, turizm alanındaki deneyimlerin paylaşılmasına ve Türkiye-Gürcistan arasındaki kültürel etkileşimin artırılmasına katkı sunduğu değerlendirildi.

DEİK TEMSİLCİSİ DE TEMASLARDA YER ALDI

Gürcü heyetinin Aksaray Üniversitesi ve Aksaray ziyaretlerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan Mzhavanadze de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmelerde yalnızca üniversiteler arasındaki akademik ilişkiler değil, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve farklı alanlarda iş birliği imkânlarının geliştirilmesi de değerlendirildi.

Bu kapsamda 2027 yılında Gürcistan’a gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret konusunda da ön görüşmeler yapıldı.

2027 İÇİN YENİ ORTAK ÇALIŞMALAR GÜNDEMDE

Görüşmelerde, önümüzdeki dönemde iki üniversite arasında karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi ve akademik-kültürel temasların artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

2027 yılında Gürcistan’a gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin, mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının belirlenmesi açısından önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor.

Ortak projelerin geliştirilmesi, akademik hareketliliklerin artırılması, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve turizm alanındaki iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi önümüzdeki dönemin başlıca çalışma alanları arasında yer alıyor.

TURİZM ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA İMKÂNLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

İki üniversitenin turizm fakülteleri arasında imzalanan Erasmus anlaşması, akademik iş birliğinin turizm alanında daha görünür hale gelmesine imkân sağladı.

Turizm eğitimi, gastronomi, kültürel miras, destinasyon tanıtımı ve akademik hareketlilik gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Aksaray’ın sahip olduğu tarihi ve doğal turizm değerleri ile Gürcistan’ın turizm potansiyelinin karşılıklı olarak tanıtılması, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerine akademik katkı sunabilecek alanlar arasında değerlendiriliyor.

REKTÖR ARIBAŞ: “İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, iki üniversite arasındaki ilişkilerin hem akademik hem de kültürel boyutta geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Arıbaş, öğrenci ve akademisyenler arasındaki etkileşimin artırılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İki üniversite olarak akademik ve kültürel alanlarda ilişkilerimizi daha da geliştirmek, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz arasındaki etkileşimi artırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu tür etkinliklerin de iki ülke ve iki üniversite arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz.”

Programın gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür eden Arıbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan Turizm Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Aysu Altaş ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sayın Osman Çalışkan Mzhavanadze’ye teşekkür ediyorum. Üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.”

EĞİTİMDEN KÜLTÜRE, GASTRONOMİDEN TURİZME GENİŞLEYEN İŞ BİRLİĞİ

Aksaray Üniversitesi ile Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi arasındaki son temaslar, iki kurum arasındaki iş birliğinin yalnızca akademik anlaşmalarla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Erasmus iş birliğiyle öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi hedeflenirken, ortak akademik çalışmalar ve projeler için de yeni fırsatlar değerlendiriliyor.

Gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla iki toplum arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanırken, Ihlara Vadisi, Aziz Mercurius Yer Altı Şehri ve Kapadokya ziyaretleriyle Aksaray ve bölgenin turizm değerleri de uluslararası konuklara tanıtıldı.

Önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi, akademik hareketliliğin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

2027 yılında Gürcistan’a yapılması planlanan ziyaretle birlikte mevcut temasların daha da ileri taşınması ve Aksaray Üniversitesi ile Batumi Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi arasındaki akademik, kültürel ve turizm odaklı iş birliklerinin yeni projelerle güçlendirilmesi bekleniyor.