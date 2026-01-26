

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Ankara Üniversitesi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) alanında stratejik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. ASÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Çalıştayı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya, her iki üniversitenin rektör yardımcıları, fakülte dekanları, araştırma dekanlıkları temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Programda; üniversitelerde araştırma kültürünün güçlendirilmesi, proje üretim kapasitesinin artırılması, üniversiteler arası iş birliği olanakları ve ortak akademik çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı.

REKTÖR ARIBAŞ: ARAŞTIRMA VE PROJE ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEYİZ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Ankara Üniversitesi heyetini Aksaray’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksaray Üniversitesi’nin kurumsal gelişim sürecine dikkat çeken Rektör Arıbaş, üniversitenin 20’nci kuruluş yılına hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

“Gençlik dönemini geride bırakıp erişkinliğe doğru ilerleyen bir üniversiteyiz. Bu yıl 20’nci yılımızı kutlayacağız. Bu vesileyle Ankara Üniversitesi’nin 80’inci kuruluş yılını da tebrik ediyorum. Aksaray Üniversitesi, 2006–2007 yıllarından sonra kurulan 41 üniversite arasında bilimsel performans açısından bugün 9’uncu sırada yer alıyor. Bu gurur verici bir tablo ancak bizim için yeterli değil.”

Araştırma ve proje odaklı yapılanmalara özel önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Arıbaş, göreve geldikten sonra Teknopark’ın faaliyete geçirildiğini, Teknoloji Transfer Ofisi’nin güçlendirildiğini ve Proje Destek Ofisi’nin kurulduğunu ifade etti. Bu adımların somut sonuçlar verdiğini belirten Arıbaş, makale sayılarında, öğrenci projelerinde ve öğretim üyelerinin yürüttüğü projelerde ciddi artış sağlandığını söyledi. Atama ve yükseltme kriterlerinin de bu doğrultuda güncellendiğini kaydeden Arıbaş, Ankara Üniversitesi ile kurulacak iş birliklerinin bu başarıyı daha ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi.

REKTÖR ÜNÜVAR: İŞ BİRLİĞİ GÖNÜL BİRLİKTELİĞİDİR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise üniversiteler arası iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekti. Ankara Üniversitesi olarak yaklaşık iki yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerle iş birliği toplantıları düzenlediklerini belirten Ünüvar, Aksaray Üniversitesi ziyaretinin bu kapsamda altıncı ziyaret olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi’nin köklü geçmişine değinen Ünüvar, “180 yılı aşan bir akademik mirasa sahibiz. Resmî olarak ise 80’inci kuruluş yılımızı geride bıraktık. Deneyimlerimizi paylaşmayı önemsiyoruz. Aynı zamanda genç üniversitelerde ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmalardan da istifade etmeyi son derece kıymetli buluyoruz. Bu karşılıklı bir temas ve gönül birlikteliğidir” ifadelerini kullandı.

ASÜ ziyaretinin verimli geçeceğine inandığını vurgulayan Ünüvar, nazik ev sahipliği dolayısıyla ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

TEKNOPARK ZİYARETİ VE ORTAK PROJELER MASAYA YATIRILDI

Çalıştay kapsamında Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan tarafından üniversitede yürütülen akademik ve bilimsel faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. İki üniversite arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler, araştırma altyapılarının etkin kullanımı ve akademik iş birliklerinin artırılmasına yönelik başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

Soru-cevap bölümünün ardından, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Programın devamında Aksaray Valisi Murat Duru, Ankara Üniversitesi heyetiyle birlikte Aksaray Teknopark’ı ziyaret etti. Teknopark’ta yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında ASÜ Rektörü Prof. Dr. Arıbaş ile Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Can Türker tarafından bilgi verildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.