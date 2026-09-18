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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi, dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim kurumları ile uluslararası eğitim paydaşlarını bir araya getiren Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) Fuarı’na katıldı. İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen EAIE Glasgow 2026 kapsamında ASÜ heyeti, yeni akademik ortaklıkların geliştirilmesi, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üniversitenin uluslararası eğitim ve araştırma kapasitesinin tanıtılması amacıyla çok sayıda temas gerçekleştirdi.

ASÜ, ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM PLATFORMUNDA YERİNİ ALDI

Aksaray Üniversitesi, yükseköğretim alanında dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteleri ve uluslararası eğitim kuruluşlarını buluşturan önemli organizasyonlardan biri olan EAIE Glasgow 2026 fuarında yer aldı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyon, üniversitelerin uluslararasılaşma stratejilerini geliştirmeleri, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yeni bağlantılar kurmaları ve mevcut akademik ortaklıklarını daha ileri seviyeye taşımaları açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Aksaray Üniversitesi de fuara katılarak uluslararası akademik ağını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

ASÜ heyetinde Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Melayib Bilgin yer aldı.

“STUDY İN TÜRKİYE” PAVİLYONUNDA ULUSLARARASI TEMASLAR

ASÜ heyeti, fuar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından oluşturulan “Study in Türkiye” pavilyonunda dünyanın farklı bölgelerinden üniversite yöneticileri ve uluslararası eğitim temsilcileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Aksaray Üniversitesinin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanındaki çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Temaslarda özellikle mevcut uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve öğrenci ile personel hareketliliğinin artırılmasına yönelik fırsatlar değerlendirildi.

ASÜ’nün uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünün artırılması ve farklı ülkelerdeki üniversitelerle sürdürülebilir ilişkiler kurulması da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN ÜNİVERSİTELERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

EAIE Glasgow 2026 kapsamında Aksaray Üniversitesi heyeti, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başta Endonezya, Birleşik Krallık, Mısır, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Polonya, Güney Afrika, Arnavutluk ve Filistin olmak üzere farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle yapılan görüşmelerde akademik iş birliği olanakları ele alındı.

Görüşmelerde;

Öğrenci hareketliliği,

Akademik ve idari personel hareketliliği,

Ortak akademik çalışmalar,

Uluslararası eğitim projeleri,

Yeni üniversitelerarası iş birlikleri,

Mevcut ortaklıkların geliştirilmesi

gibi başlıklarda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen temasların, Aksaray Üniversitesinin farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarıyla bağlantılarını geliştirmesine ve yeni akademik iş birlikleri için zemin oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ASÜ STANDI ULUSLARARASI KONUKLARI AĞIRLADI

EAIE Glasgow 2026 boyunca Aksaray Üniversitesinin standı da çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırladı.

ASÜ standını ziyaret eden isimler arasında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Türkiye’nin Edinburgh Başkonsolosu Büyükelçi Hakan Kıvanç, Eğitim Müşaviri Ahmet Onur Ak ve UNICA Genel Sekreteri Prof. Luciano Saso da yer aldı.

Bunun yanı sıra Türkiye’den fuara katılan rektörler ve akademisyenler ile farklı ülkelerden üniversite yöneticileri de ASÜ standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararası çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretler, Aksaray Üniversitesinin uluslararası yükseköğretim çevreleriyle doğrudan iletişim kurmasına ve üniversitenin akademik kapasitesinin farklı ülkelerdeki paydaşlara tanıtılmasına imkan sağladı.

DİĞER ÜNİVERSİTELERLE DE GÖRÜŞMELER YAPILDI

ASÜ heyeti, fuar kapsamında yalnızca kendi standında değil, diğer üniversitelerin stantlarında da temaslarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve beraberindeki heyet, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle görüşerek yeni akademik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bu görüşmelerde Aksaray Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerdeki üniversitelerle kurulabilecek ortaklıklar ele alındı.

Özellikle öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması, akademik bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi ve ortak çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

ASÜ’NÜN ULUSLARARASILAŞMA HEDEFİNE KATKI

Aksaray Üniversitesi son yıllarda uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarını farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarıyla kurduğu ilişkiler üzerinden geliştirmeyi sürdürüyor.

EAIE Glasgow 2026 da bu çalışmalar kapsamında ASÜ’nün küresel akademik çevrelerle doğrudan temas kurduğu önemli organizasyonlardan biri oldu.

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde üniversitenin mevcut uluslararası ortaklıklarının geliştirilmesinin yanı sıra yeni iş birlikleri için de çeşitli fırsatlar değerlendirildi.

Bu temasların önümüzdeki süreçte somut akademik iş birliklerine, öğrenci ve personel hareketliliklerine ve ortak çalışmalara dönüşmesi hedefleniyor.

“KÜRESEL YÜKSEKÖĞRETİM AĞINDAKİ ETKİLEŞİM GÜÇLENDİRİLECEK”

Aksaray Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerini geliştirmeye devam edecek.

EAIE Glasgow 2026 kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ASÜ’nün küresel yükseköğretim ağındaki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Üniversitenin bundan sonraki süreçte de uluslararası akademik ağlarını genişletmeye, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla ortaklıklar geliştirmeye ve öğrencileri ile akademik-idari personeline yeni uluslararası hareketlilik fırsatları sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

AKSARAY’DAN GLASGOW’A UZANAN AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ KÖPRÜSÜ

EAIE Glasgow 2026, Aksaray Üniversitesinin uluslararası akademik çevrelerle bir araya gelerek eğitim ve araştırma kapasitesini tanıtmasına, mevcut bağlantılarını güçlendirmesine ve yeni iş birliği kanalları oluşturmasına imkan sağladı.

ASÜ heyetinin farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda küresel akademik ağını geliştirme çalışmalarının önemli bir parçası olarak öne çıktı.

Aksaray Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanındaki temaslarını artırarak öğrencileri, akademisyenleri ve personeli için daha fazla uluslararası iş birliği ve hareketlilik imkanı oluşturmayı hedefliyor.