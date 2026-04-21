Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen Ünilig Dağ ve Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda Aksaray Üniversitesi Dağ Bisikleti Kadın Takımı, takım halinde Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

ŞAMPİYONLUK ALANYA’DA GELDİ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Ünilig Dağ ve Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 14–15 Nisan 2026 tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinden çok sayıda üniversitenin katıldığı organizasyonda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele etti.

ASÜ’LÜ SPORCULARDAN ÜSTÜN PERFORMANS

Şampiyonaya katılan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Dağ Bisikleti Kadın Takımı, sergilediği performansla dikkat çekti. Dayanıklılık, teknik beceri ve takım uyumunu üst düzeyde sahaya yansıtan sporcular, takım halinde Türkiye şampiyonu olarak organizasyona damga vurdu.

ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. ve takım antrenörü Fatih Şahin yönetimindeki ekip, elde ettiği sonuçla üniversite sporları alanında önemli bir başarıya imza attı.

BAŞARI TAKDİR TOPLADI

Elde edilen şampiyonluk, üniversite yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, başarıdan dolayı antrenör Fatih Şahin ve sporcuları tebrik etti.

Rektör Arıbaş, üniversite olarak spora ve sporcuya verilen desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak, bu tür başarıların gençler için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE SPORLARINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Üniversiteler arası spor organizasyonlarında elde edilen dereceler, kurumların sportif altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini ortaya koyarken, ASÜ’nün bu başarısı da dikkat çeken örnekler arasında yer aldı.

Elde edilen şampiyonluğun ardından, Aksaray Üniversitesi’nin farklı branşlarda da benzer başarılar elde etmesine yönelik çalışmaların sürmesi bekleniyor. Üniversite sporlarının gelişimi ve genç sporcuların desteklenmesi konusu önümüzdeki süreçte de gündemdeki yerini koruyacak.