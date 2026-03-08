Güner’e göre bu süreçte Venüs, Neptün ve Satürn aynı gökyüzü hattında ilerleyecek. Bu gökyüzü kombinasyonu duyguları yoğunlaştırırken aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmeyi de beraberinde getirebilir.
Astrolog Dinçer Güner’den 4 günlük kritik uyarı: Paranıza dikkat edin
Ünlü astrolog Dinçer Güner, günlük burç yorumlarında önümüzdeki günlere dair önemli uyarılarda bulundu. Güner, etkisi yaklaşık 4 gün sürecek güçlü bir astrolojik döneme girildiğini belirterek özellikle para ve ilişkiler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Derleyen: Hande Karacan
Bu dönemde birine ani ve güçlü bir çekim duyabilirsin. Karşındaki kişiyi olduğundan çok daha ideal görüp onu adeta ruh eşin gibi algılayabilirsin. Ancak kısa süre içinde araya mesafe girebilir ya da karşı taraf beklediğin sıcaklığı göstermeyebilir. Hatta ilişkinin önünde somut ve zorlayıcı engeller ortaya çıkabilir.
Bu süreç, hem bağ kurmayı hem de sınır çizmeyi öğrenmek açısından önemli bir deneyim sunuyor. Karşındaki kişiyi idealize etmeden sevmek ve ilişkilerde denge kurmak mümkün.
Eğer yeni biriyle tanıştıysan acele kararlar vermemekte fayda var. Hislerin güzel olsa bile biraz zaman tanımak ve gözlem yapmak daha sağlıklı olabilir. Öte yandan geçmişten gelen bir ilişki yeniden gündeme gelirse, bunun gerçekten değişimden mi yoksa sadece özlem duygusundan mı kaynaklandığını sorgulamak gerekebilir.
Bu dönem aynı zamanda hayatındaki bazı alışkanlıkları, ilişkileri veya işleri sorgulama zamanı olabilir. Uzun süredir seni tatmin etmeyen bir durum için “artık yeter” deme isteği artabilir.
İlişkilerde kendine şu soruları sorabilirsin: “Yeterince seviliyor muyum?” ya da “Bana gerçekten değer veriliyor mu?” Ancak karşı tarafın niyetini anlamak bu süreçte zor olabilir.
Finansal konularda da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Güner, çok kazançlı gibi görünen ama temeli sağlam olmayan yatırımlara karşı uyardı. Aynı şekilde anlık hevesle yapılan alışverişler de sonradan pişmanlık yaratabilir.
Öte yandan bu gökyüzü etkisi yaratıcılığı ve içsel farkındalığı artırabilir. Şiir yazmak, resim yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek ya da sadece kendi iç dünyana dönerek duygusal yaralarını iyileştirmek için oldukça verimli bir dönem olabilir.
Disiplinli bir çalışma ile hayallerini süsleyen projeleri somut ve kazanç sağlayan bir işe dönüştürmek de mümkün görünüyor.