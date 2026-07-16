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Kaynak: AA

Bartın'ın doğası ve tarihi dokusuyla öne çıkan turizm ilçesi Amasra, Rusya'dan gelen dev yolcu gemisini bir kez daha ağırladı. Soçi kentinden hareket eden 193 metre uzunluğa, 30 metre genişliğe ve 11 kata sahip "Astoria Grande" isimli kruvaziyer, Amasra Limanı'na yanaştı. 3 Ağustos 2022 tarihinden bu yana ilçeye düzenli seferler düzenleyen gemi, böylece bölgeye olan 104’üncü ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından karaya ayak basan turistler, Rusça hazırlanan bilgilendirici broşürlerle karşılandı. Amasra'nın merkezini keşfe çıkan ziyaretçiler; Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı ve Büyük Liman gibi tarihi ve turistik noktaları gezmek üzere limandan ayrıldı.

Yolcuların bir bölümü ise bölgeyi daha geniş çaplı gezmek amacıyla turlara katıldı. Tur otobüslerine binen turistler, Bartın kent merkezinin yanı sıra Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesini ziyaret etti.

Seferlerine başladığı 2022 yılından bugüne kadar Amasra'ya toplam 88 bin 365 turist taşıyan dev kruvaziyerin, buradaki programının ardından gece geç saatlerde yeniden Soçi'ye dönmek üzere hareket edeceği bildirildi.