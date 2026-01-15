Soçi’den 3 gün önce 955 Rus turist ve 455 mürettebatla yola çıkan Panama bayraklı gemi, sabah saatlerinde limana giriş yapmaya çalıştı.

‘Astoria Grande’ iki yıl sonra yine çuvalladı: Beş kez denedi, yine başaramadı - Resim : 1

Römorkör desteğiyle limanın ağzına kadar yanaşan gemi, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle içeride manevra yapamayınca liman dışına çekildi.

‘Astoria Grande’ iki yıl sonra yine çuvalladı: Beş kez denedi, yine başaramadı - Resim : 2

Beş kez limana girme girişiminde bulunan gemi, yaklaşık bir saat liman dışında bekledi. Rüzgarın şiddetini koruması üzerine Amasra limanına demir atamadan İstanbul yönüne hareket etti.

‘Astoria Grande’ iki yıl sonra yine çuvalladı: Beş kez denedi, yine başaramadı - Resim : 3

Yolcu gemisi, 18 Ocak 2023 tarihinde şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarpmış, gemide ve limandaki usturmaçalarda hasar meydana gelmişti.

