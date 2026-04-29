Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi. Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 856 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 96'ncı seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 81 bin 236 turist getiren geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.